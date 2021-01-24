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美中貿易協議周年 美智庫：中國只達目標58%

中央社／台北24日電
美中兩國簽署的第一階段貿易協議屆滿周年之際，美國智庫指北京只達成採購目標的58%。美聯社
美中兩國簽署的第一階段貿易協議屆滿周年之際，美國智庫指北京只達成採購目標的58%。美聯社

美中兩國簽署的第一階段貿易協議屆滿周年之際，美國智庫指北京只達成採購目標的58%。各界正關注新任拜登政府是否將針對協議重新談判。

美國參議院22日上午通過葉倫（Janet Yellen）出任財政部長的人事案。此前，葉倫於19日的參院人事任命聽證會表示，拜登政府將全面審查前任川普政府的中國貿易政策，包含北京是否完全遵守美中第一階段貿易協議。

自由亞洲電台報導，美國智庫「皮特森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）資深研究員鮑恩（Chad Bown）21日發表文章說，截至去年12月，中國從美國進口的產品總額為1000億美元，而協議目標為1731億美元。這代表在執行協議的第一年，中國購買的所有產品僅達目標的58%。

報告依據中國海關總署數據計算，在協議第一年，中國向美國購買的製造業產品僅及目標的60%，農產品部分只達64%，能源產品部分僅達目標的39%。

隨著美中貿易協定邁入第二年，外界關注新任總統拜登上任後，美中重新談判的可能性。

報導引述美國南卡羅萊納大學商務教授謝田分析，中國政府並無意願執行協議的內容，但拜登政府的中國貿易政策尚未出爐，雙方的貿易協議未來是否有變數，有待觀察。

美中貿易戰於2018年開打後，川普去年1月15日在白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議，內容包括中方承諾在今年以前購買額外2000億美元的美國商品和服務。

中國 美國 拜登

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