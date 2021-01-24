北京醫院拒診中風險區居民 官方介入約談

一名吉林省四平市居民遭位於北京的中國醫學科學院腫瘤醫院拒診。取材自微博

有中國 媒體日前披露，中國有來自中風 險地區附近的市民在北京 就診時遭拒。北京市衛生健康委員會副主任李昂23日在記者會上，針對上述現象稱，已對相關區衛生健康委負責人進行了約談，要求醫療機構對存在的問題立行立改，杜絕拒診問題再次發生。

中國新華社旗下報章《新華每日電訊》21日指出，一名來自吉林省四平市的61歲女子患有膽囊腺癌，五年間的全部治療都在位於北京的中國醫學科學院腫瘤醫院進行。近日該女子到該醫院覆診，最後在醫院門口卻被保安攔住不讓進入。

報導稱，當時吉林省四平市並無確診病例，但該醫院保安表示，因為公主嶺市出現確診病例，而公主嶺市距離四平市很近，所以只要掃行程碼顯示是來自四平市的患者，也謝絕入院。自1月18日起，公主嶺市范家屯鎮全域被調整為中風險地區。

新華每日電訊24日報導指出，新冠肺炎是病，其他的病也是病。尤其一些危重症患者，相關治療同樣刻不容緩。醫療機構不能因為防控壓力大，就簡單地將中高風險地區的患者、甚至只是跟中風險城市相鄰地的患者拒之門外。

報導又指，有些兼顧得比較好的醫療機構，會為來自中高風險地區的患者闢出了專區接診，有一套比較規範的接診流程，既精準防控，又不耽誤患者病情。