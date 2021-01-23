受困14天獲救！山東金礦爆炸被困礦工救出1人

救援現場。（取材自央視）

受困地下14天，山東棲霞金礦爆炸事故中第一名被困礦工今天上午成功升井！央視新聞報導，第一名被困礦工已於上午11時13分獲救，因其身體極度虛弱，正迅速送往醫院救治。

1月10日14時，山東棲霞金礦發生爆炸事故，衝擊波將井筒梯子間損壞，罐籠無法正常運行行、通信系統損壞，井下有22名工人被困，到今天已14天。其中有9名作業人員位於離井口648米處，13名作業人員位於距井口698米處。

綜合報導，山東棲霞五彩龍金礦10日發生爆炸後，救難人員18日終於打通鑽孔放下救急物資給井下工人，通過敲擊鑽桿，聽到井下有礦工敲擊聲回應，隨後工人也透過紙筆回傳了紙條告知了好消息：井下的22人都還活著。接著，救援人員利用繫著鉛墜的牽引繩，給井下工人手電筒、營養液、藥品、紙筆等物資，並放下套管、輸送營養液、生命探測儀和有線電話等。

井下22人都還在的消息曝光後，許多網民為他們祈福集氣。19日，山東省委書記劉家義與礦工們通話，指揮部澄清指仍有10名礦工失聯，只與12人聯繫上。20日，醫療救護人員透露已了解到的被困礦工狀況：8名礦工比較穩定，2名礦工感到不適、比較虛弱，1名礦工呼之不應，處於深度昏迷狀態，情況不容樂觀。醫療救護人員向井下投放了相關救治藥物。

據五中段的礦工透露，六中段還有一名礦工，救援人員尚未與他取得聯繫。另外失聯的10名礦工仍未取得聯繫。

23日，用於輔助探測的4號鑽孔為保持聯絡暢通和給養輸送，與井下被困人員通話5次，向井下投送食品、衣物、生活用品等。被困在五中段（井下581.8米）的10名礦工轉入恢復正常飲食階段，身體狀況、心理狀況、生存環境良好。

縱相新聞報導，現場救援專家說，由於障礙物體量過大，主井救援通道打通費時，救援人員在嘗試各種方式提高作業效率，力爭讓被困礦工早日昇井。現場新增了11號、12號鑽孔，救援指揮部說：「只要有一線希望，就絕不放棄努力，將把搜尋工作持續至最後一刻」。