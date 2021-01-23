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中國中東部又見霧霾 49城啟動重度空汙預警

記者呂佳蓉／即時報導
23日，北京一條商業步行街上遊客不少，空氣能見度不佳。(美聯社)
23日，北京一條商業步行街上遊客不少，空氣能見度不佳。(美聯社)

中國中東部20日起出現大範圍PM2.5重汙染，截至22日共有15個城市啟動紅色預警，34個城市啟動橙色預警。中國國家大氣汙染防治攻關聯合中心專家指出，造成這波重度空汙是大氣擴散條件不利，以及高強度的大氣汙染物排放所致。

據中國媒體中新網報導，20日起中國冷空氣勢力偏弱，京津冀及周邊地區、長三角地區中北部、汾渭平原和遼寧南部等多個區域出現重度空汙的霧霾天氣。

截至22日16時，中國337個地級及以上城市中，29個城市出現嚴重空汙，其中河南省出現重度霧霾空汙的城市較多，有14個。83個城市PM2.5小時濃度超過每立方米150微克，葫蘆島、商丘等15個城市PM2.5小時濃度超過每立方米250微克。

中國國家大氣汙染防治攻關聯合中心專家表示，近期中國全國範圍內大氣擴散條件總體不利，受積雪消融等因素影響近地面相對濕度較高，容易造成汙染物累積和持續轉化。同時，高強度的大氣汙染物排放，疊加不利氣象條件，造成汙染過程。

對於此次空汙，重點區域各省市積極採取預警應急措施。中國環境監測總站預期，23日至25日，擴散條件較差，河北中南部、山西中南部、山東西部和河南大部以中至重度空汙為主。

中國

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