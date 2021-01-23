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派專家赴武漢查疫情源頭 世衛：要下結論還太早

中央社／日內瓦22日綜合外電報導
世界衛生組織表示，COVID-19疫情是否源於中國，世衛派到中國武漢市的專家小組目前要下結論還言之過早。Getty Images
世界衛生組織表示，COVID-19疫情是否源於中國，世衛派到中國武漢市的專家小組目前要下結論還言之過早。Getty Images

世界衛生組織（World Health Organization）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情是否源於中國世衛派到中國武漢市的專家小組目前要下結論還言之過早。

中國武漢市發現首批染疫病例一年多後，世衛專家小組本月14日抵達當地，對致命的冠狀病毒起源展開調查。

專家小組先下榻一家旅館，以完成為期兩週的隔離。

法新社報導，北京一直逐漸灌輸一種概念，宣稱疫情始於中國境外。對於中國的說法，世衛科學專家小組將進行審查。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，所有假設都擺在檯面上，針對病毒源於何處，無論是在中國境內或境外，目前要做出結論肯定為時過早。

萊恩在日內瓦一場記者會說：「世界各地方的科學觀察…都有不同…所有的觀察都非常重要，因為這會拼湊出全貌。」

他還提到，這是一幅大拼圖，在1萬片拼圖中僅憑1 片，是無法看出這幅拼圖的全貌。

目前為止，全世界已有超過200萬人染疫病亡，有數以千萬人確診，全球經濟也受到重創。

世衛表示，建立起病毒從動物傳到人類的路徑圖，對於預防未來疫情爆發是至關重要的，且調查應該正確地從發現首批病例的地方開始，並從那裡追蹤線索。

萊恩指出：「目前下任何結論都太早，但相信我們正取得一些進展，為了未來的公共衛生服務，我們期盼持續做下去。」

中國 世衛 疫情

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