派專家赴武漢查疫情源頭 世衛：要下結論還太早

世界衛生組織表示，COVID-19疫情是否源於中國，世衛派到中國武漢市的專家小組目前要下結論還言之過早。Getty Images

世界衛生組織（World Health Organization）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 是否源於中國 ，世衛 派到中國武漢市的專家小組目前要下結論還言之過早。

中國武漢市發現首批染疫病例一年多後，世衛專家小組本月14日抵達當地，對致命的冠狀病毒起源展開調查。

專家小組先下榻一家旅館，以完成為期兩週的隔離。

法新社報導，北京一直逐漸灌輸一種概念，宣稱疫情始於中國境外。對於中國的說法，世衛科學專家小組將進行審查。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，所有假設都擺在檯面上，針對病毒源於何處，無論是在中國境內或境外，目前要做出結論肯定為時過早。

萊恩在日內瓦一場記者會說：「世界各地方的科學觀察…都有不同…所有的觀察都非常重要，因為這會拼湊出全貌。」

他還提到，這是一幅大拼圖，在1萬片拼圖中僅憑1 片，是無法看出這幅拼圖的全貌。

目前為止，全世界已有超過200萬人染疫病亡，有數以千萬人確診，全球經濟也受到重創。

世衛表示，建立起病毒從動物傳到人類的路徑圖，對於預防未來疫情爆發是至關重要的，且調查應該正確地從發現首批病例的地方開始，並從那裡追蹤線索。

萊恩指出：「目前下任何結論都太早，但相信我們正取得一些進展，為了未來的公共衛生服務，我們期盼持續做下去。」