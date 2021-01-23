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為赴港上市做準備？百度擬1股普通股拆分80股

記者李仲維／即時報導
百度23日宣布將於3月1日召開特別股東大會，將提交一份更改公司法定股本的提案，即對股票進行1：80的拆分（1股拆分成80股），由特別股東大會審議和表決。 路透
百度23日宣布將於3月1日召開特別股東大會，將提交一份更改公司法定股本的提案，即對股票進行1：80的拆分（1股拆分成80股），由特別股東大會審議和表決。 路透

百度23日宣布將於3月1日召開特別股東大會，將提交一份更改公司法定股本的提案，即對股票進行1：80的拆分（1股拆分成80股），由特別股東大會審議和表決。

澎湃新聞報導，目前尚不知百度此次的拆分提議是否與回港上市有關。不過有市場消息稱，百度擬於農曆新年後遞交上市申請，預計集資42億美元

百度董事會已批准美國存托股（ADS）與拆分後的普通股的兌換比率，從之前的10股ADS代表1股A類普通股，調整為1股ADS代表8股A類普通股。該調整將於3月1日生效，其前提是股東批准1：80的拆分提議。

百度表示，對於百度ADS持有人而言，每個ADS在公司所代表的百分比權益不會改變，對公司在那斯達克每ADS交易價格的影響是中性的，ADS持有人無需對ADS比率更改採取任何措施。

截至美東時間22日美股收盤，百度每ADS價格為252.75美元，總市值862.07億美元。拆分後，每股價格為31.59美元（約港幣244.9元）。

有媒體報導稱百度已經向港交所正式提交二次上市申請，上市保薦團隊為高盛和中信。對此，百度方面表示不予置評。

彭博資訊日前也援引知情人士表示，百度計畫最快在今年上半年赴港上市，百度可能出售約5%至9%的股本，基於其近700億美元的最新市值，此次發行可能至少融資35億美元。對於該說法，百度方面未回應。

百度董事長李彥宏曾表示，確實很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股公司的管制，公司內部在不斷地研討有哪些可以做的事情，包括在香港等地的二次上市。

有市場觀點認為，對百度來說，中美關係持續波動，選擇登陸港股的好處，是百度有一個安全的地帶，為潛在的在美退市風險提供保障，還因為離中國市場近，可以擴大投資人基數。

百度 美元 美國

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