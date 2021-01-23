登月後還將探日 中國預計明年發射太陽探測衛星

繼去年底成功登月並取回月壤，中國計畫明年展開「探日」任務。（截圖自新華社影片）

中國 月球探測器「嫦娥五號」去年底成功登月並取回月壤，據新華社報導，中國下一步還將展開「探日」任務，預計明年上半年發射第一枚綜合性太陽探測衛星—先進天基太陽天文台（ASO-S）。

為何要探測遙遠的太陽？中國中科院紫金山天文台探日項目首席科學家甘為群接受《環球時報》訪問時表示，太陽的異常活動同樣會衝擊現代人的生活。

太陽距離地球平均達1.5億公里，一旦「發威」，耀斑和日冕物質拋射產生的磁雲會裹挾大量帶電高能粒子，直奔地球而來，與現代生活息息相關的電磁環境就會受到嚴重破壞。

2003年萬聖節 期間，多枚科學衛星就因此遭受不同程度損害，全球衛星通信也受到干擾，GPS定位大受影響。這次太陽風暴 事件被稱為「萬聖節風暴」，因此持續對太陽活動進行監測非常有必要。

甘為群表示，中國第一枚綜合性太陽探測衛星—先進天基太陽天文台（ASO-S）的設計目標就是揭開太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射的形成及相互關係，預期在軌運行不少於4年。

ASO-S還可通過監測日冕物質拋射在太陽上的爆發情況，預報對地球的可能影響，提前1至3天提醒人們做好防護工作。

甘為群表示，為避開地球大氣的影響，人類早期曾通過氣球觀測太陽。但隨著太空時代到來，完全脫離地球大氣影響的科學衛星成為研究太陽的主力。

ASO-S可測量太陽磁場及觀測日冕物質拋射和太陽耀斑，預計在距離地表720公里的地球極軌工作，可以滿足近乎24小時連續觀測太陽的要求。

甘為群稱，對於太陽觀測能力的優劣不能以距離太陽遠近來衡量。美國曾在2018年發射「帕克」太陽探測器，旨在近距離觀測太陽。「帕克」預計2025年會運行到距離太陽最近的地方，與太陽中心僅有9.86太陽半徑（約690萬公里）。

但由於沒有哪個儀器可在數千攝氏度的高溫下正常工作，因此「帕克」上的探測器只能在擋板後面工作，測量太陽附近衛星經過地方的環境參數。

《環球時報》表示，ASO-S預計今年底完成飛行樣機研製，2022年上半年擇機發射。