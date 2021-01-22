疫情嚴峻 香港首度實施「禁足令」佐敦封區

港府對佐敦部分地區實施「禁足令」，警員隨即在街口駐守，拉閘封區。(中通社)

鑑於新冠肺炎疫情 一直無法獲得控制，香港 特區政府今晨（23日）宣布，對佐敦「受限區域」（東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）實施「禁足令」，區域內所有人員必須留在所在場所，並按港府安排接受強制檢測 。

香港22日又新增61例新冠確診，55例為本地感染，24例位於油尖旺區，當中8例就來自「受限區域」。

香港特區政府發言人表示，過去數日，位於「受限區域」內的大樓汙水樣本，檢測持續呈陽性的比例高於佐敦指定區域其餘範圍，顯示可能有受感染人士藏身該區。

且「受限區域」內的建築老舊、年久失修，社區感染風險甚高。經評估後，港府認為有必要就「受限區域」作出限制與檢測宣告，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。

香港特區政府發言人稱，將盡快為「受限區域」內所有人員進行檢測，爭取在48小時內完成所有檢測並確定結果，讓「受限區域」內民眾可在下周一（25日）上午6時左右開始上班。

港府也呼籲，若有員工因這項「禁足令」無法正常上班，希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。港府也會為「受限區域」內的民眾準備簡單的食物和清潔用品。

港府並要求「受限區域」內民眾，配合進行登記及檢測，並留在家中耐心等候結果。任何人若違反相關規定，可處港幣2.5萬元罰款及監禁6個月。

此外，任何曾於過去14天在「受限區域」停留超過2小時者，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，也必須在23日24時前接受強制檢測。

據香港文匯網報導，由於早前就傳出可能封城的消息，但港府遲遲未正式發布相關訊息，因此「受限區域」已有部分居民早一步帶著行李箱離開，昨晚晚甚至還有人租用貨車「舉家逃亡」。

報導稱，在「禁足令」正式實施後，港府將會派出包括警方、海關、入境事務處及懲教署等紀律部隊人員會提供必要協助。