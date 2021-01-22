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習智囊：對拜登不抱任何幻想 認為可能比川普更強硬

記者呂佳蓉／即時報導
香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長鄭永年。圖／取自澎湃新聞
香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長鄭永年。圖／取自澎湃新聞

習近平的智囊、香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長鄭永年近日表示，川普離開了但是「遺產」仍在，他對美國新上任的總統拜登不抱任何幻想，甚至認為拜登可能會比川普在一些議題上更強硬。

據澎湃新聞報導，鄭永年近日接受媒體訪問，談及中美關係。他認為，從美國前總統歐巴馬開始，到現在的拜登政府，美國的外交重點擺在亞洲，拜登雖未提出正式的亞洲政策，但他的亞洲政策即「修訂改良版的印太戰略」。

鄭永年並稱，美國現在已經沒有像前國務卿季辛吉那樣的戰略家了，而目前拜登的中國與亞洲團隊人選都有著技術官僚的特點，以意識形態層面看待中國。

他認為，拜登不會像川普一樣不理性，但他與川普一樣是美國優先論者。對中態度，目標是相同的，只是手段不同。

鄭永年並說，川普遺產在美國的內政上，美國自內戰以來沒有像今天如此分裂。他認為，拜登上台後首要是處理內政，外交不是重點，判斷他不會馬上將精力放在中美之間，而是會優先處理和盟友的關係。他也擔心，拜登若內政沒有進展，可能會將國內壓力轉移到外交上，尤其是針對中國。

對於未來的5至10年，中國應該如何應對美方的打壓？鄭永年說，中國的對外開放政策是分化美國與其盟友間試圖「圍堵」中國最有效的武器，強項在於開放的潛力、在於市場。

他強調，「今天美國再也不可能組建一個冷戰時期的西方陣營了，那時候的西方陣營已經一去不復返。」

鄭永年指出，中國也要看到自己的不足，不要驕傲也不要自卑，中國已成世界第二大經濟體，有能力應對美國打壓，也不要陷入美國所設定的修昔底德陷阱。

去年8月，鄭永年曾應邀出席中共總書記習近平在北京主持召開的經濟社會領域專家座談會並發言，因此被視為習近平的智囊之一。

美國優先 拜登 中國

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