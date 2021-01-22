中國逾千豬染非洲豬瘟新病毒株 疑非法疫苗釀禍

中國遭受非洲豬瘟疫情衝擊，還在復甦當中，如今養豬場出現新病毒株。圖為示意圖。(Pixabay)

中國 遭受非洲豬瘟疫情 衝擊，還在復甦當中，如今養豬場出現新病毒株，帶給這個全球最大豬肉消費及生產國新的打擊。而且業內人士表示，新病毒株最有可能是非法疫苗 所致。

路透社報導，中國第4大豬肉生產商「新希望六和」已有超過1000頭豬感染兩種非洲豬瘟新病毒株，包括該公司旗下養豬場的母豬，以及包給農民育肥的豬隻。

這兩種病毒株缺少野生病毒具備的1或2種關鍵基因，不會像2018、2019年肆虐中國養豬場的疫情那樣讓豬死亡，但新病毒株會導致新生健康仔豬數量減少。為避免病毒擴散，新希望六和與許多大廠商會撲殺病豬。

雖說目前已知感染規模有限，若新病毒株進一步擴散，可能使中國豬肉產量大減。

中國兩年前的非洲豬瘟疫情，使全國4億頭豬隻數量減半。現在豬肉價格仍處於新高水準，因此中國面臨壓力，必須在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐的情況下，加強食安。

新希望六和的科學長表示，他不知道新病毒株的來源，但他們發現一些輕微感染案例是由某種基因缺損病毒所致。

人在北京的獸醫師朱穩森（Wayne Johnson）說，去年他在豬身上診斷出一種較不致命的慢性非洲豬瘟，這種病毒缺乏MGF360基因。新希望六和則發現，新病毒株缺少MGF360基因和CD2v基因。

過去曾有研究顯示，消除非洲豬瘟病毒若干MGF360基因可產生免疫效果，但這種基改病毒隨後容易突變回有害狀態，因此未開發成疫苗。

雖然非洲豬瘟迄今都沒有疫苗獲得核准，但業內人士和專家說，很多中國豬農為了保護自己的牲口，轉而求助沒被核准的產品。業內人士和專家擔心非法疫苗已引發意外感染，也就是現在散播中的病毒株。

新病毒株可能透過被汙染的肉品擴散至全球，並感染吃廚餘的豬隻。目前已知這種病毒可在某些豬肉產品中存活數個月。

中國農業農村部至少已3度警告，不要使用未獲核准的非洲豬瘟疫苗，表示可能出現嚴重副作用。違反規定的廠商與使用者可能面臨刑事指控。