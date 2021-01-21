勝算不高放棄官司？ 黎智英御用大律師離港

壹傳媒集團創辦人黎智英（中）「御用」的資深大律師鄧樂勤目前已離港。圖為去年12月12日黎智英腰部被繫上鐵鏈出庭。（美聯社）

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌非法集結一案尚在審理當中，有消息指黎智英的「御用大律師」鄧樂勤(Peter Duncan)因為覺得勝算不大而放棄官司。

大公文匯全媒體報導，被控欺詐及違反香港 國安法的壹傳媒創辦人黎智英，在兩案中均被拒保釋，但在還柙20天後，獲高等法院法官李運騰批准保釋外出，律政司就該決定向終審法院提出上訴，終院批出上訴許可，並排期於2月1日審理，期間黎智英須還柙。

據報導，消息指，黎智英一直「御用」的資深大律師鄧樂勤目前已離港，相信趕不及下月1日出庭。鄧樂勤接受媒體查詢時表示，自己1月1日已放假離港，現身處紐西蘭，但否認退休 ，會於今年稍後時間回港。

黎智英曾於2017年維園集會上涉嫌刑事恐嚇記者，連同欺詐及違反香港國安法中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，三案全部由鄧樂勤擔任法律代表。

報導指出，香港理工大學專業及持續教育 學院講師陳偉強認為，黎智英這次缺少了代表多年的資深大律師出戰，反映鄧樂勤認為勝算不高，沒有十足把握，因此決定放棄官司。

此外，黎智英涉嫌於2019年8月18日在維園組織及參與非法集結，案件定於下月16日開審，預料審期10天。消息指，黎智英已物色大律師處理該案。