上海現3例本土確診 各大醫院連夜全員核酸檢測

上海21日驚傳三例新冠肺炎本土確診病例，一居民區被列為中風險地區，實施封控。上海市仁濟醫院西院的醫護人員帶著行李前往一線工作值守。中新社

中國 上海21日驚傳新增3例新冠肺炎本土確診病例，1社區列為中風險地區，主動篩查出病例的兩家醫院暫停門診，各大醫院醫護人員進行全員核酸檢測 。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷在疫情 防控記者會上表示，新增的3個病例中，病例1和病例2是鄰居，在核酸檢測中由醫院主動發現，病例3則是病例1的朋友，是上海市疾控中心在對病例1的密切接觸者排查中，發現核酸檢測結果為陽性。

上海已將出現病例的黃浦區昭通路居民區列為中風險地區。黃浦區副區長左軼梅坦言，該區域屬於老城區，房屋結構屬於普通平房，為避免居民日常生活不便，讓居民入住賓館集中管理。

主動篩查出兩個病例的醫院，分別是復旦大學附屬腫瘤醫院，以及上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院西院，皆已經暫停門診服務。

21日預約看診卻撲空的民眾，則是在醫護人員建議下先回家，再打電話詢問何時恢復，而醫院附近商家則有不少店已經暫停營業。

全上海市各大醫院的醫護人員，從20日晚間起陸續接獲通知進行核酸檢測，總計已有1萬4411人完成，其中1萬0971人檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

中國官方21日報告20日新增新冠肺炎確診病例144例，其中，本土病例達126例，以黑龍江68例最多。中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒表示，近期，中國多地出現聚集性疫情，大多發生在農村地區，隨著春節臨近，人員流動增多，疫情傳播風險加大。