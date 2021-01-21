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歐洲議會挺香港民主 籲制裁林鄭月娥

中央社魯塞爾21日專電
歐洲議會今天關注香港情勢，除呼籲當局釋放因政治因素被捕的抗議者，並籲歐盟成員國考慮制裁香港特首林鄭月娥。（中新社）
歐洲議會今天關注香港情勢，除呼籲當局釋放因政治因素被捕的抗議者，並籲歐盟成員國考慮制裁香港特首林鄭月娥。（中新社）

歐洲議會今天關注香港情勢，除呼籲當局釋放因政治因素被捕的抗議者，並籲歐盟成員國考慮制裁香港特首林鄭月娥；另遺憾歐盟急於與中國達成投資協議，未對其嚴重的侵犯人權行為採取行動。

歐洲議會發布新聞稿，今天通過人權相關決議案，呼籲立即無條件釋放最近在香港被捕的民主反對派代表人士，以及先前根據「港區國安法」以顛覆罪名被拘留的人士。

新聞稿並特別點出對包括黃之鋒、林朗彥及周庭等人的指控應全部撤銷。

此外，歐洲議會還敦促歐盟國家根據歐盟人權全球制裁制度，考慮對侵害人權的香港與中國人士，包括香港特別行政區行政長官林鄭月娥實行針對性的制裁。

歐洲議會也表達遺憾，歐盟與中國去年12月底完成「中歐全面投資協定」談判的政治結論，認為這項決定並未反映出議會要求利用投資談判作為維持香港高度自治的槓桿工具。

議員們說，歐盟急於達成該協議，不對中國嚴重和持續的侵犯人權行為採取具體行動，這可能損害歐盟捍衛人權的聲譽。

香港警方1月6日逮捕逾50名人士，對試圖推動公平開放立法會初選的泛民派政治人物與社運人士進行駭人鎮壓。

而德國「商務日報」（Handelsblatt）在1月13日報導，香港特區政府大舉逮捕民主派人士，讓歐盟政界普遍失望。歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）當時即表示，香港情勢及中國對人權的持續迫害，對落實投資協定「不是好訊號」，歐洲議會審理時將明確表達看法。

香港 歐盟 中國

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