日本把鯛魚燒「詭異搭配」台灣小吃 網友：快住手

日本把小籠包當作鯛魚燒的內餡。圖／翻攝自Dcard

台灣 的小吃美食享譽國際，其他國家常常會把台式小吃結合當地料理，像先前珍珠奶茶爆紅時，日本 就有推出珍珠拉麵、珍珠泡飯、珍珠披薩等等，詭異的搭配讓台灣人看了哭笑不得，日前有網友發現這次日本更絕了，竟把鯛魚燒與小籠包搭配在一起！

原po在「Dcard」發文表示，腦洞大開的日本人真的是沒有極限，這次竟然把鯛魚燒的餡料換成小籠包，雖然她個人有在愛炒麵麵包，但小籠包與鯛魚燒這種搭配就是非常奇妙，直言「想在日本賺哈台族的錢也不是這樣吧」。

原po接著說，日本把珍珠搭配鹹食的料理系列是讓她最生氣的組合，但這次的小籠包跟鯛魚燒實在也是不遑多讓，怒吼「小籠包跟鯛魚燒給我分開啦！不准隨便在一起」，並詢問「大家覺得這個創新料理可以嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「幹嘛不直接用肉餡啦」、「這什麼獵奇食物，不如直接把肉餡包進去」、「一種吃澱粉配澱粉，假裝裡面有很多肉的感覺」、「快住手...整個沒食慾了」、「誰來阻止日本人」。

雖然多數網友不能接受，不過有網友表示「可是我覺得看起來還滿好吃的欸！可能是因為我很不喜歡甜食，所以傳統的鯛魚燒一點都不愛」、「我覺得滿有創意的，看到會買一個來吃吃看」。

另外還有網友反擊，其實許多台灣的日式料理也都被更改，表示「在台灣味增湯還被加了貢丸」、「可是我們把拉麵加在披薩上呢」。