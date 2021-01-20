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為新疆政策辯護 中國駐美大使館官方推特帳戶 遭封鎖

記者陳言喬／北京報導
中國駐美國大使館的推特官方帳號。（取材自推特）
中國駐美國大使館的推特官方帳號。（取材自推特）

中國駐美國大使館推特官方帳戶被推特公司封鎖了。彭博報導，自當地時間1月8日以來，中國大使館帳戶一直沒有發布過任何新的消息。

彭博稱，當地時間1月7日，中國使館帳戶曾發布一條涉及新疆政策的推文，該條推文說維吾爾族婦女不再是「生育機器」，但這條推文在發布超過24個小時後被推特刪除。彭博還稱，這條推文之後被推特寫有「此條推文不可訪問」的標籤所取代。

彭博在報導中稱，推特發言人證實，中國使館帳戶目前仍被鎖定。而中國使館帳號（@ChineseEmbinUS）雖然在這條推文後又發布了數條推文，但自當地時間1月8日以來，之後再沒有發布過推文。

環球網報導，截至目前，尚未看到中國駐美使館對此事的回應或評論。

1月11日在中國外交部例行記者會上，有外媒記者也曾就使館相關推文被刪除提問說，「中國駐美使館幾天前發布了一條有關維吾爾族婦女的推特，表示新疆的去極端化政策在是否生育和計畫生育問題上賦予婦女更大的自主權，但這條推特被推特公司以違反公司政策為由刪除，請問中方對此有何評論？」

發言人趙立堅當時回應稱，中方在涉疆政策上的立場和政策是一貫的、明確的。公道自在人心。當前，新疆維吾爾自治區社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、民生改善，這是有目共睹、不容否認的基本事實。希望有關方面以客觀公正態度處理有關問題。

彭博報導中國駐美大使館推特官方帳號已被封銷十餘天。（取材自彭博）
彭博報導中國駐美大使館推特官方帳號已被封銷十餘天。（取材自彭博）

中國 推特 大使館

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