中國已逾1500萬人次接種新冠肺炎疫苗

中國目前已有超過1500萬人次接種新冠肺炎疫苗。（新華社）

中國 國家衛健委疾控局監察專員王斌20日表示，目前，中國已有超過1,500萬人次接種新冠肺炎疫苗。今年農曆春節返鄉人員，需持有7日以內核酸檢測 陰性證明才能夠返鄉。

王斌在中國國務院聯防聯控機制記者會上指出，中國新冠肺炎疫苗接種工作正在穩步有序的推進，按照城鄉分開、口岸優先、區分輕重緩急的原則來逐步推進，邊境口岸、從事國際國內交通運輸的重點族群，以及保證社會基本運轉的從業人員等作為重點族群給予優先接種，未來接種人群將逐漸擴大到兒童、老年人等。

王斌表示，目前要求中國全國各地要實行鄉採樣、縣檢測，要求檢測機構在收到樣本以後的12個小時內回應檢測結果，和時間賽跑。同時，做好隔離場所和檢測能力的準備，「一旦發生了疫情 ，能夠快速響應。」

此外，今年中國春運是疫情防控常態化下的第一個春運，中國交通運輸部運輸服務司副司長王繡春預計，今年中國全國春運期間發送旅客17億人次左右，比2019年下降逾4成，預計今年中國全國春運期間發送旅客日均約4千萬人次，比去年增加逾1成，就防疫而言，「春運的壓力還是比較大的。」