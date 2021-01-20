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國際研究逾2萬武漢新冠家庭發現：兒童病毒傳播力更強

記者林汪靜／即時報導
國際著名醫學期刊柳葉刀旗下子刊「lancet infectious disease」發表研究指出，嬰幼兒和青少年對新冠病毒的傳播力更強。取材自澎湃新聞
國際著名醫學期刊柳葉刀旗下子刊「lancet infectious disease」發表研究指出，嬰幼兒和青少年對新冠病毒的傳播力更強。取材自澎湃新聞

國際著名醫學期刊「柳葉刀」旗下子刊「lancet infectious disease」近日發表研究，聚焦2萬多個武漢新冠病毒家庭內的病毒傳播特徵等，發現在家庭內整體上嬰幼兒和青少年對新冠病毒的易感染性較老年族群弱，但其傳播力更強，有鑑於兒童具有更強的傳播力，建議當疫苗資源允許時，應為符合條件的兒童進行新冠肺炎疫苗接種。

該刊19日線上發表了大陸華中科技大學公共衛生學院團隊關於新冠病毒家庭內傳播的流行病學研究。該研究是一項回顧性隊列研究，納入了2019年12月2日至去年4月18日期間武漢市上報的所有新冠肺炎確診病例（包括實驗室確診病例和臨床確診病例）和無症狀感染者的家庭進行分析。研究共納入2萬7101個家庭，包括一代病例2萬9578人和家庭密切接觸者5萬7581例。

研究結果顯示，與其他年齡族群相比，60歲以上族群感染新冠病毒風險最高，而0到1歲嬰兒的易感染性又高於2到5歲和6到12歲兒童。當接觸時間相同時，兒童和青少年病例（20歲以下）傳染他人的能力是60歲及以上族群的1.58倍。

研究還發現，無症狀感染者傳染他人的能力遠低於有臨床症狀的確診病例，而有症狀的確診病例在發病前（潛伏期）的傳播力比發病後更強。

此外，該研究指出在嚴格的防疫政策實施後（比如隔離病例和密切接觸者以及限制出行），一代病例的家庭再生數（每個家庭內部一個病例可傳染的人數）下降了52%。

疫苗 武漢 新冠肺炎

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