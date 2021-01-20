中國「天通一號03星」發射成功 將為世界提供通訊服務

中國20日用長征三號乙運載火箭成功將天通一號03星發射升空。（取材自中新網）

中國 20日0時25分在四川省西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（簡稱長三乙火箭），成功將天通一號03星發射升空，衛星順利進入預定軌道，將為大陸、中東、非洲、太平洋等相關地區用戶提供移動通訊服務，大陸航天發射迎來今年開門紅。

中新網報導，天通一號衛星移動通訊系統是大陸自主研製建設的衛星移動通訊系統，由空間段、地面段和用戶終端組成。天通一號03星由中國空間技術研究院總研製，發射入軌後將與地面移動通訊系統共同構成天地一體化移動通訊網路，為大陸及周邊、中東、非洲等相關地區，以及太平洋、印度 洋大部分海域用戶，提供全天候穩定可靠的語音、簡訊和數據等移動通訊服務。

執行此次發射任務的長三乙火箭由中國運載火箭技術研究院研製。中國運載火箭技術研究院長三甲系列火箭總體副主任設計師張亦朴指出，本次任務長三乙火箭主要有兩個變化。

第一，是首次實現儀器艙去任務化。研製人員透過大量的仿真和地面驗證試驗，統一了儀器艙的構型，實現去任務化設計。現在，火箭自儀器艙、三級、二級、一級均實現去任務化，完全可以與任務脫鉤，火箭的任務適應性進一步提升。

第二，首次在中國運載火箭技術研究院的液體火箭中試用發射場諸元設計系統。該系統主要包括瞄準諸元設計模塊和發射場風補諸元設計模塊，其中，瞄準諸元設計模塊已正式使用，取消了以往人工運算、透過紙本文件傳遞的環節，完全實現數據的自動計算、傳遞，有效避免了人為差錯風險，提高工作效率。

此次任務是長征系列運載火箭的第358次航天飛行。