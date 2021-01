中國外交部發言人華春瑩。(取材自澎湃新聞)

中國 外交部發言人華春瑩 今天發布一則推特,稱美國國務卿龐培歐 是「世紀小丑」,後者此前譴責中國在新疆犯下種族滅絕罪。

華春瑩在推文裡寫道,龐培歐所謂的決定空洞無效,純屬浪費(寫聲明的)紙張,因為龐培歐本人因撒謊和欺騙而臭名昭著(Because he is so NOTORIOUS for LYING & CHEATING)。

華春瑩稱,龐培歐實實在在地成功將自己變成了一個「世紀小丑」(the Clown of the Century)。