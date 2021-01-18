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「你有啥資格在這裡吃飯?」 河南濟源書記掌摑秘書長

中國新聞組／北京19日電
河南省濟源市市政府秘書長翟偉棟。（取材自每日經濟新聞）
河南省濟源市市政府秘書長翟偉棟。（取材自每日經濟新聞）

一則「市委書記掌摑市政府秘書長」的貼文讓社會譁然，貼文顯示，一名自稱是河南濟源市府秘書長翟偉棟妻子，實名舉報市委書記張戰偉，稱張去年11月質疑翟不夠格進入市領導食堂用餐，更當場掌摑翟，致其心臟病發。事件被披露後，網熱議食堂「分階級用餐」，也聯想「黨政權鬥」， 河南省紀委昨稱已介入調查。

每日經濟新聞報導，貼文顯示，舉報人尚娟稱在2020年11月11日早晨，張戰偉看到翟偉棟在餐廳吃飯很生氣，指著其問道：「你是誰，誰讓你來這兒吃飯？你是副市長嗎，你有什麼資格在這裡吃飯？」然後命令服務員把翟偉棟趕出去。之後，翟偉棟欲解釋，隨即被張戰偉打了一耳光。

尚娟稱，遭到掌摑、羞辱的翟偉棟心臟病誘發，隔兩日被送入濟源市第二人民醫院治療，並住院兩個禮拜。

尚娟還說，掌摑事件次日，張戰偉去示範區管委會進行調研，並在會上強調：「下級要有服從上級的意識。打牌還知道有大小王…」、「良心大大地壞了」、「我要有槍當時就斃了你。」

作為翟偉棟的妻子，尚娟稱倍感痛苦與煎熬，因此實名公開舉報張戰偉，「希望還我丈夫一個公道，不能讓老實人受欺負。」在舉報信的最後，尚娟還附上自己的聯繫方式。

上游新聞報導，當地多名官方人士透露，翟偉棟的妻子確實叫尚娟，上述舉報文中所留電話正是尚娟的常用號碼。河南省紀委工作人員昨表示，接到濟源市委書記掌摑市政府秘書長一事的反映，已轉給相關部門處理。

新京報報導，濟源市委主要負責人對此回應稱，網曝貼文與實際情況稍有不符。該負責人稱，事發的機關食堂平時多為非濟源籍領導用餐地，事發時翟在此用餐被張戰偉質問後，翟出現過激言語和行為引發爭執衝突。而翟偉棟稱，帖文是妻子未經其同意個人所發，事後已刪除。

公開資料顯示，49歲的翟偉棟是土生土長的濟源幹部。張戰偉今年57歲，河南伊川人，1992年至2015年在河南省紀委工作，2016年8月起調任濟源市委書記。

瀟湘晨報報導，一個巴掌引出太多疑問，除了作風霸道問題，還涉嫌侵犯他人人身權利。另外，如果舉報反映的信息屬實，濟源當地似乎存在給領導開小灶的問題。

惹起爭端的這個餐廳真的是分級別吃飯？這個餐廳還設有副市級及以上領導坐席？對此，濟源市委接聽電話的工作人員稱市領導的餐廳確實不和他們在一起，他們在一樓餐廳吃飯，領導在二樓吃。但對於什麼級別的領導可以上樓吃飯，該工作人員表示，「這說不清楚」。

河南省濟源市委書記張戰偉。（取材自每日經濟新聞）
河南省濟源市委書記張戰偉。（取材自每日經濟新聞）

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