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中贈菲律賓50萬劑新冠疫苗 並啟動兩國「快捷通道」

記者林則宏／即時報導
中國國務委員兼外長王毅(右)16日在馬尼拉與菲律賓外長洛欽舉行會談。(新華社)
中國國務委員兼外長王毅(右)16日在馬尼拉與菲律賓外長洛欽舉行會談。(新華社)

中國網路媒體《觀察者網》引述外電報導稱，菲律賓外交部發布聲明稱，中國承諾向菲律賓捐贈50萬劑新冠疫苗。不過，中國外交部官網只提及，中國國務委員兼外長王毅16日在馬尼拉與菲律賓外長洛欽舉行會談時表示，中方決定向菲方提供一批疫苗捐助，未提及捐贈疫苗的具體數量。

此外，菲國政府已經從中國科興訂購了2500萬劑科興「克爾來福」疫苗，首批5萬劑預計下個月送達。

菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻，根據菲律賓衛生部17日公布的數據顯示，截至當地時間17日16時，菲律賓累計確診病例已超過50萬例，累計死亡9895例。

根據中國外交部官網發布的訊息，王毅在與洛欽會談時表示，站在2021年新的起點，雙方要盡早規畫好全年交往合作，以共同抗擊疫情和促進經濟復甦為主線，進一步聚同化異、密切合作，為中菲全面戰略合作關係打造更多成果。

王毅並提及，中方願同東協國家加快推進「南海行為準則」磋商，達成符合國際法、實質有效的地區規則，表明地區國家有能力、有智慧共同解決好本地區存在的問題，推動南海成為和平之海、友好之海、合作之海。

洛欽則表示，菲方感謝中方向菲國提供包括疫苗在內的抗疫物資支持，希望同中方進一步加強疫苗合作。菲方願與中方積極推進「南海行為準則」磋商進程，對接「東協互聯互通總體規劃2025」和「一帶一路」倡議，推動東協—中國關關係不斷穩定向前發展。

此外，中菲雙方還宣布啟動兩國必要人員往來「快捷通道」。

王毅於17日結束訪問緬甸、汶萊、菲律賓的訪問行程。

中國 疫苗 王毅

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