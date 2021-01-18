中國又有嬰兒霜遭檢舉 使用後變大臉娃娃

澎湃新聞報導，多名家長反映，自家嬰兒在使用「戒之館」品牌嬰親霜後出現臉部腫大、多毛、發育遲緩等「大臉娃娃」症狀。（圖取自澎湃新聞網頁thepaper.cn）

福建一家公司生產的嬰兒抑菌霜日前被查出含強效類固醇遭下架停產，今天又爆出另一個廣東生產的「嬰親霜」也有問題，多名嬰兒使用後出現臉部腫大、多毛等「大臉娃娃」症狀。

澎湃新聞報導，多名家長反映，自家嬰兒在使用「戒之館」品牌嬰親霜後出現臉部腫大、多毛、發育遲緩等「大臉娃娃」症狀。廣東衛生監督所責令涉事企業暫停生產、銷售涉事產品。

這款「戒之館」嬰親霜的網上產品說明顯示，其作用是治療嬰兒濕疹，「針對寶寶濕疹、紅疹、止癢、痱子等，可用於臉部、四肢、臀部、腹股溝的皮膚紅癢使用」，產品標榜「純植物提取、不添加任何激素和有害物質、成分天然」。

廣東省衛生監督所接到檢舉後到生產現場調查，確認「戒之館」嬰親霜由廣州慕膚護膚品有限公司委託廣州恆瀾生物科技有限公司生產。目前產品已送第三方機構檢測 ，但尚未出檢測結果，監管單位已責令暫停生產和銷售此產品。

在這次檢舉事件之前，福建漳州市衛健委17日通報，歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產的「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」含有氯倍他索丙酸酯（clobetasol propionate），也就是含強效類固醇激素，企業涉嫌生產、銷售偽劣產品。

警方對歐艾嬰童健康護理用品有限公司涉嫌犯罪立案偵查，該公司的「消毒產品生產企業衛生許可證」和營業執照已被吊銷。