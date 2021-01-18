高管成「絕命毒師」 游族董座林奇身中多種毒素致死

游族網路董事長林奇。圖/騰訊財經

中國上市遊戲公司游族網路董事長林奇，上月因病救治無效逝世，上海市公安 局先前曾發布通報表示，林奇疑似中毒，39歲的許姓同事有重大作案嫌疑，已被刑事拘留，財新網則報導，嫌犯是游族子公司「三體宇宙」董事之一的許垚，警方在林奇的體內驗出包括河豚毒素等至少5種毒素。

報導指出，林奇體內驗出至少5種毒素，包括汞及河豚毒素等，除了林奇以外，另外還有兩人被投毒，其中一人為游族網絡員工，另一人則為北京 三體宇宙公司副總裁趙驥龍，兩人目前未被毒死。

報導還表示，嫌犯許垚與趙驥龍長期不睦，在工作中存在競爭關係，許垚對趙存在蓄意投毒的嫌疑。

報導指出，許垚向林奇投毒的原因及過程目前仍在調查中，而許垚對法律極為熟悉並準備充分，至今堅持零口供，不肯交待投毒細節，並已請來高級律師團隊。

報導還引述接近林奇的人士指出，嫌犯許垚平時醉心美劇 「絕命毒師」（Breaking Bad），並在上海青浦設有一個專門製毒的工場，透過暗網購買上百種毒藥。

相關人士還表示，許垚平時會配置各類毒藥，經常先以貓及狗等寵物進行實驗，將寵物毒死後才開始準備向人投毒。

報導表示，許垚將預先準備的一罐30粒裝益生菌藥丸送給林奇，將毒藥掉包混入，並透過林奇的秘書督促他服用，而林奇的秘書也服用了相同的益生菌丸。

林奇服用幾天後吃到毒丸，隨即出現噁心及頭痛等不適，並於去年12月15日入院治療，並在同月25日下午離世。