公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

半島電視台今天將播出中國武漢 巿最早傳出新冠肺炎疫情 那幾天未曾公諸於世的新聞畫面，揭露中國政府如何未致力防止疫情散播、卻一味阻撓記者報導疫情爆發。

半島電視台（Al Jazeera）定今天稍晚播出「半島電視台調查：絆住全世界的3天」（Al Jazeera Investigations : 3 Days That Stopped The World）特別節目，兩名中國記者秘密錄下影片，揭發擁有1100 萬人口的武漢巿如何一夕劇變，從原本對新冠肺炎無動於衷，在數小時內變得驚慌失措而且醫院爆滿。

根據半島電視台預告內容，未曾公開的這些畫面拍攝時間為2020年1月19至22日。這些畫面自然無法在中國播映，半島電視台調查部門將影片偷運出中國。為了兩名記者的安全，他們真正的名字不會公開。特別節目以化名楊駿（Yang Jun）、陳偉（Chen Wei）稱呼兩人。

楊駿、陳偉在中國官方公布俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數僅數百例之際，於武漢封城前數日抵達當地。當時中國政府對於真實疫情保密到家。

兩名記者穿梭於日益爆滿的不同醫院之間，並且前往被指為新冠肺炎疫情可能源頭的武漢華南海鮮批發市場，卻一再遭到公安和保全阻擋。

●最開頭的關鍵幾天

兩人2020年1月19日抵達武漢時，疫情嚴重程度仍不得而知，病毒是否會人傳人也還未獲證實，武漢人對於爆發疫情的問題相對無動於衷。他們沒有戴口罩，以為只是比流感還要嚴重的疾病，但還沒有到2002至2004 年間嚴重急性呼吸道症候群（SARS ）的程度。

楊駿在日記中寫道：「我到的時候，民眾似乎根本不怕病毒或完全不在乎，有些人甚至沒有聽過…一名攤商叫我拿下口罩，說『很明顯你是個過度擔心的外地人，這裡沒事』。」

當局當時在調查病毒起源，武漢華南海鮮批發市場已被關閉，但是武漢與北京的官員都不打算揭露疫情可能有多麼嚴重，讓巿民自己去瞎猜。儘管世界衛生組織（WHO）當時已經知道爆發了疫情，中國和WHO都不知道可能會人傳人。

就在數以百萬計民眾正為不久之後的農曆新年而行旅、聚集之際，中國政府突然宣布封城。巿區公共場所開始封閉，造成原本態度馬虎的民眾在一夕之間陷入恐慌，幾乎所有人都戴上口罩。

但為時已晚，當時有數以百萬計人在境內移動，為病毒散播中國各地創造絕佳機會，不久之後更進一步散播到全世界。

半島電視台在報導中指出：「外界普遍認為，中國政府在最開始那幾天不說明和不透明，是病毒得以如此迅速散播的原因之一，造就了超過200萬人病故的這場百年大疫。」

楊駿寫道：「在武漢，人員和設備雙缺，導致許多感染病患求醫治無門。可笑的是，醫院隱瞞了真相。」

●政府審查

兩名記者拍攝的畫面和撰寫的日記同時也揭露了當局如何地試圖阻撓記者工作，即使兩人任職於北京的國營媒體，並已取得武漢巿政府媒體主管機關許可。

從武漢華南海鮮批發市場，到不同醫院，公安在每一個轉角都試圖阻礙記者報導。

楊駿寫道：「我無法自由地進行報導。因為政府部門進行干預，我常被跟監。疫情訊息遭到隱匿，難以取得…在武漢進行報導的那3天期間，我常被公安和醫院人員擋下。我也因而理解到疫情的嚴重程度，以及報導這題目有多敏感、多艱鉅。這完全超乎我想像。」

兩名記者於警方盤問並且一再表示禁止攝影之際仍然繼續暗中開機。陳偉在日記中寫道：「有些題材在中國不能報導，例如探討防疫措施、確診程序，以及跟組織和政府隱匿有關的任何內容，這些都不能去碰、不能報導。」

自從疫情爆發以來，已有9名中國記者遭到關押或被消失。中國公民記者張展上個月底遭當局以「尋釁滋事罪」判刑4年。

陳偉寫道：「中國媒體和社群媒體討論這場危機，也討論除了中國之外，舉世如何地絕望。但是在中國沒有人膽敢談論從武漢開始的病毒起源，或是武漢政府一開始犯下的錯誤…唯一可以探討的是政府控疫如何得宜，以及中國人應該如何對政府心存感激。」

●全球大流行

在絆住全世界的那3天之後，新冠肺炎就一個國家接著一個國家地散播，終至各洲無一倖免，已感染逾9100萬人。

數十個國家於過去數周開始接種疫苗。然而，人們還得花費可觀時間和資源才能夠達成全球免疫，意味疫情對人類和經濟的衝擊將會持續好幾年。

陳偉在日記中寫道，相對而言，武漢已經恢復正常，「人們不想再談疫情，彷彿那段歷史早已遠去。人們覺得活在中國非常幸運、驕傲，因為那是唯一控制病毒的國家。」

他寫道：「這也許不是事實，但大部分中國人卻是這麼認為。」

中國外交部告訴半島電視台，疫情最開始階段採行的措施大大防止疫情進一步散播。

不過英國南安普敦大學（University of Southampton）研究認為，如果中國政府更早採取行動，感染數本來可以大為降低。

半島電視台也就新聞自由提問，中國政府對此沒有答覆。