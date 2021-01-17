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中國新增本土93例 河北、吉林、黑龍江占大宗

記者羅印冲／綜合報導
中國昨增本土93例 河北、吉林、黑龍江占大宗。（取材自澎湃新聞）
中國昨增本土93例 河北、吉林、黑龍江占大宗。（取材自澎湃新聞）

中國官方通報，中國昨新增確診病例109例，其中境外移入病例16例（上海4例，陝西3例，浙江2例，湖南2例，北京1例，天津1例，福建1例，廣東1例，四川1例），本土病例93例（河北54例，吉林30例，黑龍江7例，北京2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在上海）。

當日中國新增治癒出院病例13例，解除醫學觀察的密切接觸者1519人，重症病例較前一日增加1例。

中國境外移入現有確診病例284例（其中重症病例2例），現有疑似病例3例。累計確診病例4518例，累計治癒出院病例4234例，無死亡病例。

截至1月17日24時，中國現有確診病例1301例（其中重症病例43例），累計治癒出院病例82400例，累計死亡病例4635例，累計報告確診病例88336例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者940068人，尚在醫學觀察的密切接觸者34231人。

此外，中國新增無症狀感染者115例（境外移入11例）；當日轉為確診病例61例（境外移入6例）；當日解除醫學觀察12例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者788例（境外移入254例）。

中國 北京

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