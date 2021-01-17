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外送員討薪不成自焚 餓了麼：會支付醫療費用

中央社 上海17日電
中國江蘇省一名承攬「餓了麼」配送的外送員近日因為討薪不成，憤而在大庭廣眾下自焚，引發輿論關注與官方調查。圖為廈門的餓了麼外送員正在候餐。中新社
中國江蘇省一名承攬「餓了麼」配送的外送員近日因為討薪不成，憤而在大庭廣眾下自焚，引發輿論關注與官方調查。圖為廈門的餓了麼外送員正在候餐。中新社

中國江蘇省一名承攬「餓了麼」配送的外送員近日因為討薪不成，憤而在大庭廣眾下自焚，引發輿論關注與官方調查。「餓了麼」官方今天表示「痛心」，宣布會支付其醫療費用。

根據江蘇泰州市海陵區政府通報，這名48歲的劉姓外送員是在11日上午點火自焚，目前生命徵象平穩。另有媒體報導，他全身燒傷面積達80%，醫療費用恐將破人民幣100萬元。

通報指出，劉姓外送員在2019年10月承攬靖江贏跑公司的「餓了麼」配送業務。去年12月上旬，他因合約約定的配送服務費結算與靖江贏跑公司產生矛盾，雙方多次協商未果。

11日上午，劉姓男子攜帶汽油來到靖江贏跑泰州店，將汽油倒在身上，與相關負責人交涉後，自己點燃衣物衝出店外，隨即被周邊民眾將火撲滅，並立即送醫救治。

劉姓男子是隸屬靖江贏跑公司員工，靖江贏跑公司是「餓了麼」在泰州區域的物流合作商。

「餓了麼」官方今天對此回應，表示會全力協助醫院救治傷者並陪護家屬，傷者和家屬的治療及相關費用，已由「餓了麼」支付，將盡最大誠意和努力做好後續工作。

北京青年報旗下新媒體「北青深一度」報導，劉姓男子在自焚前18天發現自己的工資被扣了約5000元，只拿到1000多元。家庭負擔沈重的他多次找配送站站長，也試圖和公司老闆溝通。

報導引述劉男的同事說，他為了更好的獎金才剛跳槽，靖江贏跑公司有可能是因為認定劉男突然辭職，按合約降低他的配送費，因此引發爭議。

江蘇泰州海陵區政府已對此事展開調查。中國外送員近期的重大意外事故不斷，且幾乎都與「餓了麼」平台有關。

「餓了麼」旗下的一名北京外送員，去年12月在配送途中猝死。「餓了麼」事後強調無雇傭關係，基於「人道主義」願給家屬2000元。此事引發輿論關注有關「眾包」（較為自由接單）外送員的保險制度。

1月初，一名43歲的湖北外送員在送餐過程中，與社區保安人員衝突後受傷倒地死亡，「餓了麼」事後表示會提供法律援助。

北京 中國 醫療費

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