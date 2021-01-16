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挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

中國新聞組／北京17日電
中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）
中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威日前為該國民眾施打新冠疫苗後有23人死亡事件，引來國際關注。中國官媒隨即發文引述中國衛生專家呼籲挪威等國暫停施打輝瑞、莫德納等使用mRNA技術的疫苗，因mRNA技術的疫苗在大規模人體使用的安全性尚待實證。中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。

中央社報導，挪威有23人在接種第一劑疫苗不久後死亡，挪威藥品管理局表示，其中13人解剖顯示，常見的副作用可能在年老體弱接種者身上出現嚴重反應。

中國官媒環球時報在挪威事件後發出報導，引述中國衛生專家發言，呼籲挪威等國暫停施打輝瑞、莫德納等使用mRNA技術的疫苗，尤其是用在老年人身上；一名中國免疫學者說，利用mRNA技術的疫苗研發過於倉促，且從未用於大規模預防傳染病，大規模人體使用的安全性也尚待實證。 

武漢大學病毒學家楊占秋表示，若挪威的死亡個案證實是疫苗所致，代表輝瑞疫苗與其他使用mRNA技術的疫苗效果不若預期那麼好；且在mRNA疫苗的反應過程中，可能會生成有毒物質，難以確保絕對安全。楊占秋並稱，中國目前使用的滅活疫苗採行較成熟的技術，不會有這類問題。

儘管挪威23人死亡是否與施打輝輲疫苗有關的疑慮仍在釐清，但向中國購買疫苗的國家有增加的情形。路透報導，匈牙利已與中國國藥集團達成新冠疫苗採購協議，若近日在該國獲批，匈牙利將是第一個接受中國疫苗的歐盟國家，首批有100萬劑。

另外電報導，日本醫療管理研究所理事長上昌廣表示，中國已開始全面接種新冠疫苗，日本不應為了面子而不考慮引進中國疫苗，使民眾接種疫苗的時間延後。日本考慮引進中國疫苗就多一種選擇。

另觀察者網報導，BBC日前到引進中國科興疫苗的土耳其，訪問當地醫師是否擔心一些外媒質疑中國科興疫苗的效果，受訪的醫師卡爾坎回答不會擔心，因為科興疫苗有效率在土耳其的試驗中達90%以上。

疫苗 中國 日本

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