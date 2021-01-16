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武漢封城周年 民眾拾回笑容但心鎖難解

特派記者陳言喬／武漢報導
參觀群眾觀看武漢客廳的新冠疫情專題展內的醫護人員塑像。特派記者陳言喬／攝影
參觀群眾觀看武漢客廳的新冠疫情專題展內的醫護人員塑像。特派記者陳言喬／攝影

「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」，這首著名唐詩訴說著滔滔江水與千年武漢。一年前的武漢經歷前所未有的衝擊，一年後黃鶴樓重現人潮、長江邊重現歡笑，但許多人生活被永遠改變了。

新冠肺炎疫情在去年1月初於武漢爆發，為控制疫情，武漢從1月23日到4月8日實施封城，商家關閉、車輛停駛、一千多萬人口全部禁足在家，這是歷史上前所未有、一次性世界最多人口的隔離。

一年後重回現場，新冠疫情仍在全球各地肆虐，但武漢的防疫基本已得控，大陸各地零星爆發疫情，但武漢自去年4月「清零」後，迄未有新增案例。楚河漢街、武漢新天地等商業街熙來攘往的人群四處可見，武漢人說，現在的武漢大概是全球最安全的地方。

在武漢新天地，餐廳家家客滿，還得等候叫號才能入座。隔壁新開的奶茶網紅店，排隊人潮從早到晚，絲毫沒有消停。K11商城、長江邊、黃鶴樓都聚集不少人潮。行車長江兩岸，盡是高樓立面的燈光秀。

回到疫情爆發地華南海鮮市場，仍被圍牆隔離封閉，不得進出，周遭還有人巡邏監視；在當時收治確診重症的金銀潭醫院，如臨大敵管控進出人車，院內的醫護人員仍是全副武裝的穿著防疫服工作。看得出來武漢仍是小心謹慎處理這些敏感處所。

武漢居民大多恢復過往生活，許多人對封城抗疫歷程仍刻骨銘心，每個人也都有自己的故事。滴滴司機小張說，去年1月24日他去支援，原本說是支援三天，沒想到變成三個月，他全身穿著防護服負責接送被隔離人員，儘管三個月沒回家，卻增添了人生的意義。不少學生、退伍軍人都報名當志工，補充了抗疫人力。還有中國各地前往支援的四萬多名醫護人員，沒有他們，疫情不會那麼快控制下來。

在「抗擊新冠肺炎疫情專題展」內，參觀者仔細觀看醫護人員故事，當中也包括吹哨者李文亮醫師的經歷，留言牆貼上滿滿的緬懷、祝福、感恩小貼紙。

不過，封城可解除，人心歧視的消除卻需要更多時間。當初湖北和武漢人飽受中國其他省市居民排擠和歧視，至今仍深烙在心底。

一位當地居民就說，疫情很嚴重時，鄰居投訴他「到處亂跑」，還發到微博上指責，卻不知道他家裡有兩個小孩要照顧，社區允許他外出拿藥，他為此深感委屈。當時和鄰居的關係很不好，後來知道鄰居有親人因新冠去世，也受到重創，才理解對方的心境。

中國防疫靠著綿密的官僚系統與龐大的各級組織得以迅速控制疫情，這是講求人權與自由的西方國家難以效法的，但面對李文亮與更多吹哨者的呼籲，中國第一反應仍是遲鈍的，如何能在未來類似事件中兼顧警訊反映與團結社會輿情，值得中國官方和民間反思。

2020武漢封城大事紀 製表／呂佳蓉
2020武漢封城大事紀 製表／呂佳蓉

武漢 疫情 中國

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