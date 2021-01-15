我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐提3指控 稱新冠病毒可能來自武漢病毒研究所

傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會

因為星期五！趙立堅：不想浪費時間批駁龐培歐

記者呂佳蓉／綜合報導
中國外交部發言人趙立堅。(路透)
中國外交部發言人趙立堅。(路透)

美國候任總統拜登即將上台，中國外交部在15日的例行記者會上，被媒體問及美國國務卿龐培歐發表有關南海聲明一事，發言人趙立堅表示，「今天是星期五，我就不想浪費時間再批駁這位美國國務卿了。他是虛假資訊的最大傳播者。」

龐培歐14日發表南海聲明，宣布美方會在南海採取更多行動，包括對與有海洋爭議有關聯的中國國企高管和軍方官員實施簽證的限制。澎湃新聞報導，趙立堅在回應該提問時，做出上述回應。

然而，趙立堅在回應美國政府日前解密的「印太戰略」文件內容時，稱中美都是亞太國家，在亞太地區擁有廣泛共同利益，有責任共同促進地區穩定繁榮則稱，希望美方回歸理性，摒棄過時的思維，客觀看待中國發展，切實尊重地區國家的利益和願望，為地區和平發展發揮建設性的作用。

至於美國逮捕麻省理工學院（MIT）教授陳剛，美國聯邦檢察官指控他在尋求聯邦資助時未透露與中國政府的關係，趙立堅則稱，不了解有關情況。

但他也重申，中方主張有關人才交流合作必須建立在遵守法律、秉持科學誠信以及恪守職業道德的基礎上，有關政策舉措與各國的通行做法並無本質區別。

趙立堅強調，美方一些部門在辦理有關案件時，應該專業公平地行事，停止搞政治操弄，停止對中方有關人才計畫的汙名化，停止干擾破壞中美在科技人文領域的正常交流與合作。

美國 趙立堅 中國

上一則

美逮捕MIT教授陳剛 中國戰狼外交官回話了

延伸閱讀

世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種
卸任前持續加碼抗中力道 龐培歐宣布制裁6中港官員

卸任前持續加碼抗中力道 龐培歐宣布制裁6中港官員
涉南海填海軍事化中國人士 美禁入境

涉南海填海軍事化中國人士 美禁入境
龐培歐宣布一周後卸任 國務卿推特帳號將封存

龐培歐宣布一周後卸任 國務卿推特帳號將封存

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
搭私人專機參加國會暴動 德州房地產女經紀人遭起訴　

搭私人專機參加國會暴動 德州房地產女經紀人遭起訴　