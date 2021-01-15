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世衛專家甫抵武漢 中國再為病毒所石正麗貼金

中央社台北15日電
石正麗在武漢病毒研究所的P4實驗室。（Getty Images )
石正麗在武漢病毒研究所的P4實驗室。（Getty Images )

世界衛生組織（WHO）專家將於武漢展開溯源調查之際，中國科學院今天再度公開表揚武漢病毒研究所研究員石正麗，並稱她是「中國科學院先進工作者」，甚至大篇幅描述她對病毒研究的成果。

中國科學院武漢病毒研究所今天在官方微信公眾號宣布，中國人力資源和社會保障部國家表彰獎勵辦公室主任劉麗軍今天宣讀相關決定，給予石正麗「中國科學院先進工作者」的稱號。

武漢病毒所還透過文章大篇幅細數石正麗對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的研究成果，並稱她在疫情爆發後，「第一時間作為最主要的骨幹力量參與到疫情防控的科技攻關中」。

石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上帶有嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒，也是中國第一個分離出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒的專家。她也曾被外界質疑是武漢病毒研究所外洩病毒的關鍵人物。

就在中國官方給予石正麗「中國科學院先進工作者」稱號的前一天，由世界衛生組織派出的專家搭機抵達湖北武漢，準備在完成14天隔離後，對疫情溯源調查。但這群世衛專家一度未能順利獲得中方核發的簽證。

石正麗去年底以個人身分透過電子郵件接受英國廣播公司（BBC）訪問，曾被問到是否會邀請世衛專家來實驗室調查，從而終結外界質疑時，她寫道：「我和世衛專家溝通過兩次」、「我個人明確表示歡迎他們來武漢病毒所訪問」。

當被追問這是否會意味著展開正式調查，例如讓專家們查看實驗室數據和紀錄，石正麗則回覆：「我個人歡迎任何形式的訪問，基於公開、透明、信任、可靠和合理的對話方式。但是具體方案應該不是我能決定的。」

中國 武漢 世衛

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