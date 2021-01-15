12港人案代理律師盧思位 確定遭吊銷執照

港媒報導，代理12港人案的中國 維權律師盧思位今天接獲四川省司法廳行政處罰決定書，其中稱他多次在網上發表不當言論，決定吊銷他的律師執照。按規定，盧思位可於60天內再申請行政複議。

香港 明報新聞網晚間報導，盧思位先前擔任12港人案當事人喬映瑜的代理律師，於1月4日接獲四川省司法廳告知將吊銷律師資格，盧思位不服，並提出召開聽證，於13日舉行。

決定書稱，在聽取盧思位及代理人申辯後，決定吊銷他的律師執照，有關決定是由於盧思位多次在網路發表不當言論，時間跨度長、發文數量多，違反中國律師法。依規定，盧思位可於60天內再申請行政複議。

據報導，這份決定書並未提及「12港人案」。

據香港電台報導，盧思位13日在聽證會上表示，不管結果如何，希望自己是因為所謂「不當言論」受到行政處罰的最後一個律師，同時希望中國更文明。他強調，自己熱愛這片土地及四川，並沒有做任何對不起國家和民族的事情，期待一個公正的結果。

他先前受訪時也曾表示，相信處罰是因為他多年代理人權案件，12港人案是決定性因素，但自己無怨無悔。