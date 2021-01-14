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曾買下英超球隊 天才老闆遭中國通緝 公司低於1元退市

中國新聞組／北京15日電
*ST天夏創始人夏建統曾被遇為天才少年、資本大鱷，曾買下英超球隊，如今卻陷入財務糾紛遭法院以百萬通緝，令人唏噓。(取材自微博)
*ST天夏創始人夏建統曾被遇為天才少年、資本大鱷，曾買下英超球隊，如今卻陷入財務糾紛遭法院以百萬通緝，令人唏噓。(取材自微博)

2021年1月13日，*ST天夏股價持續低於1字跌停，成為中國今年首個1元人民幣退市股，令4.3萬名股東哀嚎不斷。令人唏噓的是，*ST天夏創始人夏建統被媒體譽為「天才少年」，其14歲上大學、19歲赴美留學，並於24歲成為哈佛歷史上最年輕的設計學教授，且曾豪擲6000萬元英鎊收購英超阿斯頓維拉足球俱樂部，但如今卻因財務危機遭官方通緝。

根據《21世紀經濟報導》，*ST天夏由於股票連續20個交易日價格低於1元人民幣，根據退市新規，將被迫退市。截至今年三季度末，*ST天夏股東數為4.35萬戶。

然而，*ST天夏創始人夏建統可大有來頭，1974年10月出生，浙江衢州人，他曾被譽為「天才少年」，在多家媒體報導中，他14歲上大學，19歲赴美留學，並在24歲成為哈佛史上最年輕的設計學教授，但他那堪稱超完美的履歷引來「打假鬥士」方舟子注意，方舟子揭穿他當時並非哈佛大學設計學院教授，只是助教。對此，夏建統僅回應「是媒體搞錯了」。

令他聲名大噪的則是，夏建統在2016年出資6000萬英鎊收購英格蘭阿斯頓維拉足球俱樂部，並親自擔任俱樂部主席。夏統建上高中時曾踢過足球校隊前鋒，如今收購英超球隊一圓美夢，可惜球隊戰績不佳，連續2個賽季衝英超均未能成功，加上他當時收購的公司業績虧損，迫於無奈的夏建統只好出讓部分球隊股份。

不過，阿斯頓維拉足球俱樂部終在2019年重返英超，但根據收購協議，夏建統仍需額外支付3000萬英鎊，對這時的夏建統而言顯然是一筆鉅額款項，無力支付的他最終還是失去球隊最後的股份，讓球隊結束短暫的中資時代。

夏建統精於操作資本，自2015年起先後收購蓮花味精、索芙特、遠程電纜等3家上市公司，在短時間內便構築了資本市場的「睿康系」，但隨著「睿康系」全面崩潰，這3家公司也陸續易主，夏統建更因為2019年的一起股權投資遭北京人民法院發布懸賞，以人民幣30萬元通緝。最終，夏建統從「天才少年」、「資本大鱷」的風發時代一路走到「老賴」的下場。

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