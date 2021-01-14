大連女幹部闖防疫哨卡 讓「盧書記」翻車…

大連一名女幹部為闖防疫哨卡，竟找「盧書記」來關說。(視頻截圖)

大連市金普新區友誼街道辦事處副主任王琛明13日晚返回居住地小區時，不服從防疫 規定，不僅拒絕登記身分證號，還打電話給小區所在社區「盧書記」要求放行。當地志願者將過程拍成視頻上傳網絡後，引發網民眾怒、官媒怒批。市紀委監委昨天迅速將王琛明免職，並對「盧書記」警告處分。

綜合報導，網傳視頻中，身穿黑衣的王琛明在打電話，電話接通後，她稱對方「盧書記」，並說自己進小區時被志願者攔下要求登記身分證信息，她沒寫只寫了電話，要盧書記和志願者「說一下」。志願者接過電話後，盧書記要求志願者「簡單登記」下放行，引發志願者不滿，回應稱：「那以後是不是我們都簡單登記下就行？我管她是誰？憑什麼不寫？ 」。

由於這名女子要進入的社區當時是中風險地區，這段視頻引發網民質疑「防疫搞特權」，並齊讚志願者懟得好。這名女子和「盧書記」也被肉搜。視頻在網絡上不斷被轉發，並衝上微博熱搜。官媒紛紛發表評論，口徑一致批「這是特權」。

人民日報稱「拒不配合防疫登記，誰給的底氣？」，必須依法徹查並嚴肅處理。央視評論稱任何有違良心、沒有羞恥心的官僚行為，都早點散了吧。新華社也發出熱評「小伙子懟得好，女士你別囂張，『盧書記』別糊塗」，勸電話裡和電話外的「盧書記」們，防疫沒有「特權門」，關鍵時刻糊塗不得。

視頻曝光後，相關部門介入調查，大連市紀委監委昨天發布調查結果通報稱，該女子確認為王琛明，盧書記為金普新區友誼街道康樂社區黨委副書記盧憲寶，網絡反映問題屬實。王琛明因擾亂疫情 防控工作秩序被嚴重警告及免職，盧憲寶受到黨內警告處分。

通報指出，王琛明當晚在結束疫情防控工作後要返回居住地友誼街道華夏金城小區，在卡口處，志願者要求她登記個人信息，但王琛明沒有填寫身分證信息即要進入小區，志願者要求補齊，王琛明當場拒絕並撥打盧憲寶電話要求告知志願者讓其通行，盧憲寶遂告知志願者簡單登記後予以放行。

中國青年報報導，這段視頻拍攝者康樂社區的防疫志願者鄒錦寶回憶表示，他最初把視頻傳到志願者內部微信 群裡，後來被轉發出去，視頻內容有的被斷章取義、過度解讀了。他說，事發當時確實很氣憤，後來想想可能王琛明那時工作累，剛加班完成核酸檢測工作回家，才態度不太好。

紅星新聞報導，據視頻中攔下王琛明的志願者小張說，事發一個小時後，王琛明和盧書記已到社區當面致歉。鄒錦寶說。外傳有三名志願者因此集體退出信息不實，他們都還堅守崗位。