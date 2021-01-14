我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

中國天津驚傳雪糕驗出新冠病毒 已售出2千多箱

記者林則宏／綜合報導
圖為天津一家醫學檢驗所的人員正在對核酸採樣進行檢測。(中新社)
圖為天津一家醫學檢驗所的人員正在對核酸採樣進行檢測。(中新社)

據人民日報報導，天津市防控指揮部稱，天津市津南區疾控部門近日在對天津市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本進行新冠病毒核酸檢測時，發現3份雪糕樣本檢測結果呈陽性。

這3份雪糕是天津市大橋道食品有限公司於12日、13日分別送檢的3份巧克力口味雪糕、草莓口味雪糕、香芋口味雪糕樣本。14日經天津市疾控中心複核，核酸檢測結果仍為陽性。

根據網路公開訊息，天津市大橋道食品有限公司成立於2006年，主要生產糕點；冰淇淋、雪糕、冰棍等冰品；冷凍食品等。

天津市政府新聞辦公室官方微博《天津發布》14晚間發布的消息稱，大橋道涉疫雪糕共生產出4836箱，現場封存2,089箱，出售的2747箱中1812箱批發售往外省市。銷往天津本地的935箱中絕大多數尚未出售，截至目前真正通過零售進入天津市場的僅65箱共390盒（每箱6盒）。

報導稱，初步流行病學調查顯示，該批貨品生產原料包括紐西蘭的奶粉、烏克蘭乳清粉等進口食品；大橋道食品直接接觸貨品的工作人員分別按規定於1月7日、10日進行過定期核酸檢測，當時檢測結果均為陰性。

截至14日14時，天津已經對企業進行全面封控，禁止人員及貨品進出。對庫存涉疫貨品進行封存，對出庫貨品進行追蹤。對企業所有從業人員開展流調，進行隔離和核酸、抗體檢測，對從業人員家屬實施居家隔離。

此外，天津也已經對原材料、現存貨品、企業內外環境、員工宿舍等進行全覆蓋式核酸採樣檢測和消毒。

截至目前，企業相關從業人員1662人已全部管控並進行檢測，其中700人核酸檢測結果顯示為陰性，其餘人仍在等待檢測結果。

檢測 烏克蘭 微博

上一則

華為小公主姚安娜闖娛圈 質問網友為何只喜歡孟晚舟

下一則

50年一遇？網揭2021年日曆和1971年一模一樣

延伸閱讀

目標是72小時完成千萬檢測...探訪石家莊核酸實驗室

目標是72小時完成千萬檢測...探訪石家莊核酸實驗室
中使館更新「接受的核酸、抗體檢測實驗室」名單

中使館更新「接受的核酸、抗體檢測實驗室」名單
灣區所有大橋 明年起全面電子收費

灣區所有大橋 明年起全面電子收費
7次核酸檢測陰性 天津6歲女童最終確診

7次核酸檢測陰性 天津6歲女童最終確診

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚
選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水

選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
不是發表新產品！庫克宣布重大消息 原來是指這件事...

不是發表新產品！庫克宣布重大消息 原來是指這件事...