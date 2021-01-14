中國天津驚傳雪糕驗出新冠病毒 已售出2千多箱

圖為天津一家醫學檢驗所的人員正在對核酸採樣進行檢測。(中新社)

據人民日報報導，天津市防控指揮部稱，天津市津南區疾控部門近日在對天津市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本進行新冠病毒核酸檢測 時，發現3份雪糕樣本檢測結果呈陽性。

這3份雪糕是天津市大橋道食品有限公司於12日、13日分別送檢的3份巧克力口味雪糕、草莓口味雪糕、香芋口味雪糕樣本。14日經天津市疾控中心複核，核酸檢測結果仍為陽性。

根據網路公開訊息，天津市大橋道食品有限公司成立於2006年，主要生產糕點；冰淇淋、雪糕、冰棍等冰品；冷凍食品等。

天津市政府新聞辦公室官方微博 《天津發布》14晚間發布的消息稱，大橋道涉疫雪糕共生產出4836箱，現場封存2,089箱，出售的2747箱中1812箱批發售往外省市。銷往天津本地的935箱中絕大多數尚未出售，截至目前真正通過零售進入天津市場的僅65箱共390盒（每箱6盒）。

報導稱，初步流行病學調查顯示，該批貨品生產原料包括紐西蘭的奶粉、烏克蘭 乳清粉等進口食品；大橋道食品直接接觸貨品的工作人員分別按規定於1月7日、10日進行過定期核酸檢測，當時檢測結果均為陰性。

截至14日14時，天津已經對企業進行全面封控，禁止人員及貨品進出。對庫存涉疫貨品進行封存，對出庫貨品進行追蹤。對企業所有從業人員開展流調，進行隔離和核酸、抗體檢測，對從業人員家屬實施居家隔離。

此外，天津也已經對原材料、現存貨品、企業內外環境、員工宿舍等進行全覆蓋式核酸採樣檢測和消毒。

截至目前，企業相關從業人員1662人已全部管控並進行檢測，其中700人核酸檢測結果顯示為陰性，其餘人仍在等待檢測結果。