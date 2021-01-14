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加國准孟晚舟家人團聚 中國允康明凱史佩弗通話

中央社台北14日電
圖為孟晚舟(左)和她的丈夫劉曉棕(右)13日出庭後，離開加拿大卑詩高等法院。美聯社
圖為孟晚舟(左)和她的丈夫劉曉棕(右)13日出庭後，離開加拿大卑詩高等法院。美聯社

加媒報導，加拿大移民局已特別批准華為前財務長孟晚舟的家人赴溫哥華與她團聚。中國外交部發言人趙立堅今天證實這項消息。

此外，趙立堅下午也宣布，中國從「人道主義考慮」，允許先前被捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）於上個月聖誕節期間，與他們的家人通話。

加拿大電視公司新聞台（CTV News）13日報導，加拿大移民局已經批准孟晚舟的丈夫及兩個孩子在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間的旅行豁免，讓他們得以到溫哥華與被拘留在家的孟晚舟團聚。

據報導，孟晚舟的律師12日在法庭上表示，孟晚舟的丈夫劉曉棕和兩個孩子於2020年底申請豁免從中國赴加拿大。劉曉棕在去年10月抵達，兩個孩子隨後在12月抵達。他們目前都留在加拿大。

加拿大外交部長辦公室發言人庫里（Syrine Khoury）也證實了這個消息。

報導稱，因為疫情關係，除非外國人正在探望加拿大公民或是永久居民的直系親屬，否則加拿大禁止外國公民入境進行不必要的旅行。而孟晚舟既不是加拿大公民，自2009年以後也不是永久居民。

不過根據當前的疫情旅行限制，加拿大移民局可以為在加拿大臨時居住的直系親屬團聚提供旅行豁免。

綜合中國媒體報導，趙立堅14日下午在例行記者會答覆媒體提問時，證實了這個消息，但表示沒有更多的細節可以提供。

他說，關於孟晚舟丈夫、孩子先後獲批赴溫哥華同孟晚舟團聚一事，「加拿大外交部對此有表態」。世界各國政府在相互尊重和對等的基礎上，處理涉及彼此公民的事宜，「這很正常」。

趙立堅也提到，中方辦案部門近日應加方請求，「從人道主義考慮」，在中國法律允許範圍內，同意康明凱、史佩弗於耶誕期間分別與家人進行通話。

加拿大 孟晚舟 移民局

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