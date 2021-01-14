新冠病毒抗體檢測陽性！中國拒2名WHO專家赴武漢

中國14日拒絕世界衛生組織（WHO）專家組的兩名成員從新加坡登機飛往中國。取材自騰訊

有知情人士表示，中國 14日拒絕世界衛生組織（WHO ）專家組的兩名成員從新加坡登機飛往中國，因為他們進行新冠病毒抗體檢測 呈陽性，未能通過健康篩查程序。

路透報導，知情人士指出，這兩名成員在新加坡轉機時進行新冠病毒抗體檢測結果呈陽性，參與健康篩查的中國官員阻止了這兩名成員登上前往武漢的飛機。WHO專家組其餘的13名成員14日已按照計畫抵達武漢。

WHO在推特表示，專家組的15名成員出發前在自己的國家都做過檢測，結果均為陰性，但有兩名成員在新加坡進行新冠病毒抗體檢測呈陽性，這兩名成員仍留在新加坡進行病毒檢測，「他們都正在重新進行IgM和IgG抗體檢測。」

封面新聞報導，中國國家衛健委新聞發言人米鋒13日表示，經雙方協商，中國政府同意WHO的國際專家組來華。WHO的國際專家組14日抵達武漢，按照防控措施的規定，國際專家組一行先要進行相應的隔離，在這期間，中方的科學家和醫學專家將跟國際專家組透過視訊的方式進行深入交流。

米鋒說，新冠病毒的溯源是科學的問題，WHO也將視需要對其他國家和地區進行類似的考察，中方也願意繼續與WHO及國際專家就此開展密切合作，為全球新冠病毒的溯源做出貢獻。