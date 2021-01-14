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石家莊疫情嚴峻 數百工人連夜趕工興建集中隔離點

記者林汪靜／即時報導
圖為13日晚間，位於石家莊市在正定縣的集中隔離點預定地，工人正連夜進行施工。中新社
圖為13日晚間，位於石家莊市在正定縣的集中隔離點預定地，工人正連夜進行施工。中新社

中國河北石家莊最近疫情十分嚴峻，當地13日開始建設集中隔離點，施工場地位於正定縣文正大街諸福屯鎮固營村，占地約500畝，基建部分完工後，3,000套貨櫃屋將在現場拼裝到位。

據中新網報導，河北唐山市蘆台經濟開發區發展改革副局長趙晨曦表示，14日凌晨4時，首批1,312間貨櫃屋已順利抵達，另有1,000間正在路上，預計當晚可以運到。15日3,000間貨櫃屋將全部到位。

中國國家電網石家莊供電公司黨建部徐廣指出，由於現場沒有電力設備，為配合集中隔離點建設，該公司連夜調派300名電力工人進入場地，為應付嚴寒，工人們分成兩班，每班工作4小時，24小時不間斷施工。

同時，現場附近一個10多公尺高的鐵塔格外醒目，正在進行調試的中通服設計院設計員張永濤說，由於集中隔離點訊號較差，為保障通訊，13日晚間，中國鐵塔石家莊分公司來到現場開始搭建這座通訊基地台，14日下午就可以投入使用，屆時將能提供5G和4G訊號覆蓋。

截至14日11時，又一批50幾人的施工隊伍趕來支援，場區內，幾間貨櫃屋已搭起輪廓，數百名工人正在加緊施工。

石家莊市政府副秘書長郭彥君表示，全體工作人員將全力以赴，用最短的時間建成集中隔離點。

據河北省衛生健康委員會通報，截至1月13日24時，河北省現有新冠肺炎本土確診病例463例，尚在醫學觀察的本土無症狀感染者為195例。

中國 疫情 5G

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