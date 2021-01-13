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美新冠確診破2300萬例 不到2周就增300萬例

時隔多月 中國新增1新冠死亡病例

記者林則宏／即時報導
為防堵疫情從河北蔓延至北京，防疫人員正在對經高速公路進入北京人員一一測量體溫。(中新社)
為防堵疫情從河北蔓延至北京，防疫人員正在對經高速公路進入北京人員一一測量體溫。(中新社)

根據中國國家衛健委通報，中國13日報告新增新冠肺炎確診病例138例，其中境外輸入病例14例，本土病例124例。值得關注的是，當日中國還新增死亡病例1例，為河北省的本土病例，為時隔多月再傳新冠肺炎死亡病例。

中國13日新增的本土病例主要還是在河北與黑龍江兩省，其中河北省有81例，黑龍江省有43例。

此外，當日中國還報告新增無症狀感染者78例，其中境外輸入3例。截至13日24時，全中國現有確診病例885例，其中重症病例24例。

為有效控制疫情，河北省這次疫情最為嚴重的石家莊市，已經在正定縣開工興建集中隔離點。

儘管近日中國疫情有升高跡象，但中國疾病預防控制中心副主任馮子健表示，當前中國出現多地局部暴發和零星散發的狀態，是入冬之後，世界各地疫情大幅度上升，中國外防輸入面臨巨大壓力的一種反應。

馮子健稱，經過與新冠鬥爭一年多，我們對新冠病毒有了較多的認識，只要能第一時間發現、第一時間控制，應該不會出現大規模的新冠疫情。

但他也強調，春節期間人員流動大，聚集性活動多，會增加疫情流行風險。此外，春節期間物流加大，低溫條件下，需要警惕進口冷鏈食品和其他貨物帶來病毒輸入的風險。

中國 疫情 新冠肺炎

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