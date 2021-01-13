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報導武漢疫情被囚4年 中國公民記者張展不上訴

中央社／台北13日電
中國公民記者張展因為報導武漢疫情被控「尋釁滋事」，被法院判4年有期徒刑。（取材自wqw2010.blogspot.com）
中國公民記者張展因為報導武漢疫情被控「尋釁滋事」，被法院判4年有期徒刑。（取材自wqw2010.blogspot.com）

去年初在湖北武漢報導疫情的中國公民記者張展，上月底遭當局以「尋釁滋事罪」判刑4年。官方香港電台今天引述她的委任律師表示，張展已決定不再上訴。

據報導，張展的律師下午到看守所會見張展後作上述表示。

張展案於去年12月28日在上海浦東新區法院開庭。當時法官口頭判決張展有期徒刑4年，書面的判決書尚未送達，收到判決書後10天內可以上訴。

張展的律師今天表示，張展在1月7日，即上次律師會面後，未向看守所人員提起上訴，在11日，即上訴期最後一天，也未表示會上訴。

他又說，看守所方面提到，二審過程漫長，且上訴可能加刑，相信張展有受到這個訊息所影響。

張展的律師也提到表示，張展精神狀態還好，仍然只進食水果、點心、奶粉沖劑，不食青菜、肉類和米飯。他說，看守所稱若張展繼續如此，將會用更粗的胃管灌食。

張展37歲，陝西人，畢業於西南財經大學，是金融學專業碩士，2010年在上海從事律師工作，但後來因為參與維權活動，被註銷律師執業證。

她在去年2月前往湖北武漢採訪疫情，透過微信、推特（Twitter）、YouTube發布自己的報導，5月14日被上海警察跨省拘捕後羈押在上海，張展也從當時開始絕食。

疫情 武漢 警察

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