中國官方坦承：疫情複雜嚴峻 春運形同大考

中國疾控官員形容，春運的新冠肺炎疫情防控是目前中國疫情防控面臨的一次「大考」。圖為2020年南京火車站春運景象。（中新社）

中國 國家衛健委發言人米鋒今天坦承，中國今年來疫情 有持續時間長、涉及範圍廣、傳播速度快、患者年齡大、農村比例高等特徵，有的地方更有社區傳播、多代傳播，形勢複雜嚴峻。

中國國家衛生健康委疾控局監察專員王斌並針對即將登場的「春運」表示，春運的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情防控是目前中國疫情防控面臨的一次「大考」。因此，春運期間要儘量做到「非必要不出行」。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，邀集國家衛健委等相關單位官員出席。綜合中國媒體報導，米鋒及王斌在回答媒體提問時，作上述表示。米鋒並承認，中國多地已出現本土散發病例和聚集性疫情。

中國疾控中心副主任馮子健也表示，當前中國疫情呈現「多地局部爆發」和「零星散發」狀態。但他強調，這是入冬後全球疫情大幅反彈，對中國「外防輸入」造成防疫巨大壓力的反應。

馮子健說，春節期間人員流動量大，將增加疫情傳播風險；物流加大，低溫條件下必須警惕進口冷鏈食品和其他貨物被病毒汙染的風險。如果落實好這些相關措施，可確保不出現大規模疫情反彈。且1年多來對病毒有了較多認識，且有了相關防控措施，能第一時間發現控制，應該不會出現疫情大規模流行。

至於「春運」防疫，王斌強調，要落實屬地、部門、單位、個人等「四方」責任。其中，社會大眾如果一定要在「春運」期間出行，要關注交通旅遊訊息，並注意錯峰出行，全程做好防護，儘量避免去人多的密集場所。

另外，王斌針對中國疫苗 接種進度表示，自2020年12月15日對重點人群接種疫苗工作實施以來，接種劑量目前已突破1000萬劑次。