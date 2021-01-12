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中國國藥控股疫苗甫上市 董事長突傳去職

中央社台北12日電
中國國藥集團研發的新冠疫苗。（取材自新華網）
中國國藥集團研發的新冠疫苗。（取材自新華網）

中國國藥控股公司研製的兩款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，甫獲官方批准附條件上市不到兩周，今天突傳出國藥控股董事長李智明因「個人原因」辭去公司所有的職務，並立即生效。

根據國藥控股工會微信公眾號「國控黨群」發文，國藥控股6日組織召開2020年度總部幹部述職會議，公司黨政領導班子成員、中層幹部、職工代表等90餘人參加，已不見李智明的名字。

國藥控股是中國國企國藥集團所屬的核心企業，是中國最大的藥品、醫療保健產品及醫療器械批發商和零售商，2009年在香港上市。

國藥控股今天傍晚在港交所官網發布公告顯示，公司董事會於1月12日收到董事長李智明的辭呈。由於「個人原因」，李智明向董事會提出辭去公司董事長、執行董事等所有職務，該等辭任即日起生效。

公告並稱，李智明確認其與董事會之間「並無意見分歧」，也無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東與債權人垂注。

國藥控股在公告強調，目前公司現有董事和經營管理層均正常履職，公司生產經營一切正常。

根據公告，國藥控股董事會已於今天依據公司章程規定，選舉於清明代行董事長職權。

根據國藥控股官網，於清明是國藥控股黨委書記、執行董事。李智明辭職換人，官網至截稿尚未更新。

資料顯示，現年58歲的李智明，2009年進入國藥控股集團，2017年3月升任董事長，去年9月18日才連任董事長。

國藥控股研製的兩款COVID-19疫苗甫於去年12月31日獲得中國官方批准附條件上市。

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