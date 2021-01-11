真不捨！被槍殺的芝大博士 曾想返中國教學

正在研讀劇本的范軼然。（取材自微信公號「芝加哥風車劇社」）

就讀芝加哥 大學布斯商學院和肯尼斯·格里芬經濟系聯合項目博士學位的中國留學生 范軼然，近日在芝加哥不幸遭遇槍擊身亡，他心繫公益，曾執導多部話劇，朋友說，他的志向是回中國投身教育。

紅星新聞報導，范軼然2008年考入北大光華管理學院，2012年，獲北大光華管理學院學士學位，並同時取得哲學雙學位。在大四最後一個寒假，他選擇加入一個致力於教育欠發達地區人文素質教育的志願組織。

北大畢業後，他曾短暫在摩根大通第一資本工作，隨後到美國繼續學術生涯，獲得劍橋大學金融工程碩士學位，以及芝加哥大 學金融數學碩士學位。2017年，他開始攻讀芝加哥大學布斯商學院和肯尼斯·格里芬經濟系聯合項目的博士學位。

因為熱愛話劇，朋友們提到范軼然，就會稱他為「范導」。

「話劇九人」公眾號顯示，范軼然是話劇「九人」第一代導演，並飾演劇中建築師一角。「九人」劇本靈感來自美國電影「十二怒漢」，他們將其從電影變為話劇進行演出。並於2012年12月和2013年4月，帶著「九人」兩度參加北大劇星風采大賽。

2015年，在作為芝加哥大學布斯商學院Fama-Miller研究中心研究員期間。范軼然加入芝加哥「風車劇社」，導演存在主義大師薩特的名劇「禁閉」。據范軼然的朋友回憶，風車劇社在當地知名度很高，在演出前一天，范軼然還接受央視「華人世界」節目專訪。

「博學多才、謙虛勤奮、樂於助人」是范軼然一位朋友對他的印象。「為了趕上博士的申請季，他用一年時間修完一年半課程，其中還包括在暑期自學成才，從而免修本來必修的C++課程。」

范軼然曾對這位朋友說，初中時，他的夢想是有一天可以幫助治癒癌症。到北大光華管理學院後，他又希望有朝一日能教書育人。今年，是范軼然進入博士生涯的第四年，他本計畫今年提交博士論文，也應繼續在學術與話劇的路上前行，然而，2021年1月9日，他30歲的生命停留在美國芝加哥市。