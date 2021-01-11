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「釋放孟晚舟，現在是時候了」 加媒提出這理由

中國新聞組／上海12日電
孟晚舟於2018年12月被捕，加拿大主流雜誌刊登文章稱現在是釋放她的時候。（路透）
孟晚舟於2018年12月被捕，加拿大主流雜誌刊登文章稱現在是釋放她的時候。（路透）

「釋放孟晚舟，現在是時候了！」加拿大知名英文雜誌《海象》日前在一篇名為《為什麼加拿大應該最終釋放孟晚舟》的文章中指出：加拿大拘留孟晚舟一直是出於政治目的，現在川普即將離任，加拿大總理杜魯多應馬上釋放孟晚舟。

新民晚報報導，《海象》雜誌創辦於2003年，是一本類似美國《大西洋月刊》和《紐約客》的加拿大主流雜誌。

作者克里斯·斯科特在文章中觀點鮮明，他認為加拿大媒體將對孟晚舟案的關注與中國拘留兩名加拿大人聯繫起來，稱中國將加拿大人扣作人質是不妥當的。

「在這場不斷升級的國際對峙中，人們卻忽略了一個因素，那就是美國要求加拿大拘留和引渡孟晚舟本身就具有強烈的政治色彩。忽視這個因素將加拿大輿論討論的焦點引向了完全不同的方向。」斯科特這樣寫到。

孟晚舟被逮捕的時間正處於川普政府加劇與中國和伊朗的緊張局勢的同時，此時加拿大拘留了孟晚舟，並開始引渡程序。

據報導，斯科特認為：「加拿大法庭已經變成川普的外交政策工具。而美國的政策，一部分並不符合加拿大的利益。過去四年間，加拿大政府一直小心翼翼，避免激怒川普政府，但是隨著美國新政府即將就職，加拿大的政治領導可以有機會重新從另一個角度審視孟晚舟案。」

「對於夾在兩個互相競爭的超級大國之間的加拿大，釋放孟晚舟應該是最正確的事。」斯科特得出這樣的結論。

「如果說是因為川普的影響才導致孟晚舟被捕，自己並不會感到驚訝。」作者在文章中表示。

報導說，2018年12月11日，孟晚舟被捕10天以後，川普在接受路透的採訪時表示，作為中美貿易協議的一部分，他可以考慮協助孟晚舟獲釋，明確釋放了該案是政治事件。

「加拿大不能再等待了！」文章最後，斯科特指出美國對孟晚舟的指控一直帶有政治性，杜魯多政府也應該把其看作政治案件。川普政府已經被美國選民所拋棄，並馬上要下台，加拿大的領導者們應該停止幫助川普與中國和伊朗對抗，現在還不晚！

川普和杜魯多（右）。（路透資料照片）
川普和杜魯多（右）。（路透資料照片）

加拿大 孟晚舟 川普

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