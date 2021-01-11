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檢出20無症狀感染者 黑龍江望奎縣宣布封城

中央社台北11日電
中國黑龍江省綏化市政府11日通報新增新冠肺炎無症狀感染者20例，均在望奎縣。（中新社）
中國黑龍江省綏化市政府11日通報新增新冠肺炎無症狀感染者20例，均在望奎縣。（中新社）

中國黑龍江省綏化市政府今天通報新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者20例，均在望奎縣。綏化市已對望奎縣實施封城，所有小區村屯封閉管理，全員強制檢測

中媒中新網報導，望奎縣疫情已經傳播到吉林省長春市。10日晚上8時左右，長春市醫療機構發現4例望奎縣來長春人員檢測核酸陽性，現全部轉至長春市傳染病醫院隔離治療，至今4人無發燒、咳嗽等症狀。

中媒綏化日報報導，綏化市政府下午舉行新聞發布會指出，望奎縣人民醫院9日在門診就診患者「應檢盡檢」中發現30歲王姓女子核酸檢測呈陽性。經全面排查，對相關的8791人進行了鼻咽拭子採樣，已完成檢測2848人，其中陽性20人，其餘均為陰性。經專家組診斷，上述20人均為無症狀感染者。

據通報，王姓女子曾在上月29日到望奎縣人民醫院做4D超音波檢查，其它時間均在住家與父親家未外出。9日早上，到醫院發燒門診就診，體溫檢測正常；當晚6 時10分核酸檢測結果陽性。

綏化市政府秘書長李月峰宣布，為保證疫情在第一時間得到有效控制，將王女居住的惠七村調整為中風險地區，對其所居住和生活的李景華屯和佳興小區及時封控。對望奎縣實行封城，四門落鎖（出城口均封鎖），所有小區村屯封閉管理。對王女曾就診過的望奎縣人民醫院全面消毒殺菌。

綏化市也停止舉辦聚集性活動，線下教育機構、娛樂場所、個人診所一律關停，養老機構實施封閉式管理。對全市加強嚴管嚴控，嚴控人員出入，非必要不得離開綏化。如需離開綏化，須持有3日內核酸檢測陰性證明。

檢測 疫情 封城

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