PayPal拿下中國首家全外資第3方支付

工商訊息變更顯示，PayPal接手中國第三方支付平台國付寶，持股比例由70%增至100%，成了中國首家全外資的第三方支付機構。(取自支付之家網)

美國eBay的全資子公司PayPal宣布，接手中國 第三方支付平台國付寶，持股比例由70%增至100%，成了中國首家全外資的第三方支付機構。

不讓支付寶、微信支付、京東支付等中國互聯網巨頭專美，PayPal透過中國全資控股公司美銀寶，「兩步走」拿下國付寶。

行遍全球200多個市場，卻在中國碰壁的PayPal，是在2018 年3月中國全國「兩會」宣告放開外商投資 支付機搆准入限制後，中國人民銀行宣布受理外商投資支付機搆的支付業務申請，直到2019年9月30日人行批准國付寶股權變更申請，PayPal通過旗下美銀寶信息技朮(上海)收購國付寶70%的股權，成為國付寶實際控制人，拿下支付牌照，才進入中國支付服務市場。

PayPal也是第一家進入中國境內市場的外資支付機搆，再隔一年三個月後，PayPal再接再厲拿到最後的30%股權，成了外資第一家第三方支付平台。

PayPal借殼的國付寶，原本具國資背景，曾是海航系。國付寶也因曾涉及海航弊案，備受矚目。

騰訊新聞消金界報導，國付寶2018年捲入違規向上市公司輸血風波。報道指出，國付寶涉嫌違規將客戶備付金存在銀行帳戶，由銀行做成相應額度的理財產品來獲得銀行貸款 ，並涉嫌將貸款輸送給海航集團。也因違反清算管理規定、非金融機搆支付服務管理辦法相關規定，人行查實，國付寶客觀上為非法交易提供了網絡支付服務，被處以總額人民幣4646萬元鉅額罰款。

而江蘇金湖人民法院在2019年12月公告，國付寶等第三方支付平台，為新葡京棋牌網站等多家網站，提供在線資金支付接口，因涉博彩案被罰。

歷經波折，國付寶賣身被PayPal正式全資收購，外界也樂觀期待，國際支付巨頭接收國付寶後，接下來在中國支付領域跨出新的一步。