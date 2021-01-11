中方回應龐培歐：停止操弄涉台議題 否則必遭懲罰

中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

中國 外交部發言人趙立堅 今天在例行記者會上回應美國國務卿龐培歐宣布解除「美國與台灣 官員交往的自我限制」時表示，奉勸龐培歐之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將遭到歷史嚴厲的懲罰。

趙立堅說，中國對美方上述舉動堅決反對，對此強烈譴責。趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實，也是國際關係基本準則。

趙立堅指出，美國政府在台灣問題上是向中方作出過嚴肅承諾的。1978年12月16日發表的「中美建交公報」明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美方應該言而有信，不得以任何藉口曲解和背離。

趙立堅進一步表示，美方所謂「與台灣關係法」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方從一開始就堅決反對在台灣問題上，美方應該遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是美方單方面搞的「與台灣關係法」。

趙立堅強調，中國人民捍衛主權和領土完整的決心堅定不移，「我們絕不允許任何人、任何勢力阻擋中國統一進程，利用台灣問題干涉中國內政」。他表示，任何損害中國核心利益的行徑，都將遭到中方堅決回擊，也不可能得逞。

他說，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方建立和發展外交關係的前提。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何提升美台關係，加強與台軍事聯繫的言行。