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中方回應龐培歐：停止操弄涉台議題 否則必遭懲罰

特派記者陳言喬／北京即時報導
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上回應美國國務卿龐培歐宣布解除「美國與台灣官員交往的自我限制」時表示，奉勸龐培歐之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將遭到歷史嚴厲的懲罰。

趙立堅說，中國對美方上述舉動堅決反對，對此強烈譴責。趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實，也是國際關係基本準則。

趙立堅指出，美國政府在台灣問題上是向中方作出過嚴肅承諾的。1978年12月16日發表的「中美建交公報」明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美方應該言而有信，不得以任何藉口曲解和背離。

趙立堅進一步表示，美方所謂「與台灣關係法」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方從一開始就堅決反對在台灣問題上，美方應該遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是美方單方面搞的「與台灣關係法」。

趙立堅強調，中國人民捍衛主權和領土完整的決心堅定不移，「我們絕不允許任何人、任何勢力阻擋中國統一進程，利用台灣問題干涉中國內政」。他表示，任何損害中國核心利益的行徑，都將遭到中方堅決回擊，也不可能得逞。

他說，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方建立和發展外交關係的前提。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何提升美台關係，加強與台軍事聯繫的言行。

中國 台灣 趙立堅

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