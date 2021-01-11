蔚來汽車百名車主包機 機長空姐不戴口罩開大型派對

一百多位蔚來汽車車主在機上開起「演唱會」、「同樂會」，沒人戴口罩。（新浪微博照片）

一位大陸網友發布影片爆料指，電動車蔚來汽車 百名車主從深圳包機到成都參加新車發布活動，中國 國際航空班機CA4338航班正副機長、空中服務員、地勤、乘客均為蔚來車主。一百多人在機上開起「演唱會」，沒人戴口罩。目前，國航正在調查。

據星島網，這影片顯示，飛機起飛後，車友們未戴口罩在機艙內唱歌、彈吉他，開起了「空中演唱會」。中國國際航空公司，周一（11日）表示，這樣的行為肯定是不允許的，目前已就該事件上報公司核實。

據悉，蔚來汽車在1月9日舉行的「NIO Day 2020」上，發布了首款搭載全新自動駕駛技術的旗艦轎車ET7，並展開預定。新車補貼前起售價為44.8萬元（人民幣，下同），BaaS方案補貼前起售價為37.8萬元，計畫於2022年第一季度交車。

據大陸民航局相關規定，飛行中應全程佩戴口罩，非必要情況下不摘口罩。然而，近日一群人無視疫情 防控規定。

據北京時間微博視頻顯示，蔚來百名車主從深圳包機到成都參加新車發布活動，起飛後，多人未戴口罩在機艙內唱歌、彈吉他，開起了趴體。據悉，該CA4338航班正副機長、空乘、地勤、乘客均為蔚來車主。

值得注意的是，蔚來汽車官方微博，曾轉發了車主包機的相關博文。

不少大陸網友表示，不遵守疫情防控規定，而且嚴重影響飛行安全，應該嚴查。