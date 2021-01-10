反制英國BNO移民 港行會成員籲取消雙重國籍

北京當局正考慮採取反制英國的港人BNO移民方案措施，禁止港人擁有雙重國籍。（美聯社）

針對英國 提出港人BNO移民方案，香港 行政會議成員葉劉淑儀今天在南華早報撰文稱，北京當局正考慮採取反制措施，她認為應該嚴格執行「中國 國籍法」，禁止港人擁有雙重國籍。

綜合香港01、南華早報等港媒報導，英國此前擴大英國國民海外護照（BNO）持有人權利，讓BNO港人可自1月31日起與家人申請特別簽證赴英國居留。根據這個俗稱「5+1」方案，持BNO港人及受養人可申請特別簽證留英5年後，申請居留權，再居住1年便可取得永久居留資格。

英國官方估計，有多達540萬名港人符合資格申領BNO簽證，包括290萬有BNO身分的港人、230萬名親屬。北京當局此前已揚言將反制。

葉劉淑儀10日在南華早報撰文稱，基於歷史原因，北京一直對港人持雙重國籍「睜一隻眼閉一隻眼」，但她認為隨著英國推出BNO「5+1」方案，是時候處理雙重國籍問題，要求欲離開的港人在外國國籍及居港權「二選一」。

她呼籲，當局可提出一個確實「截止日期」（cut-off date），其後獲取外國籍的港人，會被視為出於自己意願，根據「中國國籍法」第9條放棄中國籍。

葉劉淑儀強調，這些人會自動失去持有特區護照的權利，也可能失去香港居留權和香港選舉的投票權。至於劃線時間，她稱要由中央決定。

葉劉淑儀今天接受香港01採訪表示，這是她的個人意見，沒與中央溝通，但相信中央正考慮不同的反制方案。她認為，禁止港人擁有雙重國籍的做法不須修改香港法例，其中一個可行方法或是就「中國國籍法」釋法。

當被問到此舉會否在社會引起震盪，葉劉淑儀則稱，想移民的人應考慮要付出的代價。

中國明令禁止雙重國籍。「中國國籍法」第9條規定，定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍。

「中國國籍法」第10條規定，中國公民具有下列條件之一的，可以經申請批准退出中國國籍：一、外國人的近親屬；二、定居在外國的；三、有其他正當理由。