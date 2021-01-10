拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀

對於2021年的中美經濟形勢，中國 外資金融機構旗下經濟學家認為，儘管拜登 新政府仍將對中國採取強硬政策，但兩國關係將以競爭而非敵對為主，冷戰風險降低，貿易應會維持現狀。

2021年中國首席經濟學家論壇年會9、10日在上海舉行，在有關美國 新政和全球化新格局的圓桌討論會上，渣打銀行中國首席經濟學家丁爽、摩根斯坦利中國首席經濟學家邢自強和瑞銀中國首席經濟學家汪濤分析中美關係在美國總統拜登上台後的變化。

他們都同意，美國對中國比較強硬的政策得到了兩黨，甚至全社會的支持；中美在科技、安全、地緣政治、金融這幾個領域的競爭還會繼續。

不過，丁爽表示，拜登對中國的定位和政策手段會有所不同。定位上兩國主要是競爭性的關係，至少排除敵對關係，這一點減少了冷戰的風險。手法上，美國會更強調多邊聯合起來制衡中國，讓中國在規則中運行。

他認為，拜登政府可能會更加強調人權，在地緣政治方面更多是對手的關係；在貿易和投資兩方面可能是競爭性的關係，會創造「不讓中國具優勢」的競爭環境；而在合作關係方面，主要是疫苗、防止核擴散和氣候變化。

汪濤表示，2021年中美可能進入新的貿易談判，但是達成協議的可能性比較小；中美貿易關係可能是進入平穩狀態，既不會惡化，也沒有明顯改善。

她說，之所以如此，主要是拜登一上台優先要處理的是國內疫情和經濟等問題，對中國可能先維持現行政策。拜登政府更多是考慮一些中國帶來結構性的改變，比如說在國企、補貼、市場准入方面，但這些談判都需要比較長的時間。

至於科技已經是一個關係到國家安全與未來的競爭，也是中美之間競爭最核心的部分，汪濤說，美國不管誰當總統，這方面都不會有所放鬆，中國也會繼續科技自立的政策方向。

邢自強表示，當前世界格局偏向多極體系，歐洲、日本都覺得應該跟中美雙方都維持比較好的經貿聯繫，來獲取較大影響力。而中國採取的對策，不外乎就是透過開放市場留住產業鏈的信心，透過區域一體化的協議來部分抵御逆全球化的壓力，譬如區域全面經濟夥伴協定（RCEP）和中歐投資協定，這也符合多極體系下其他國家的利益。

他說，最近談判完成的中歐投資協定在一些高端的電動汽車製造業、金融行業開放動作很大，願意給外資企業一樣的待遇和市場准入、補貼，但能否把這幾個領域的經驗複製到更多的行業，給予同樣的准入和競爭環境，可能是下一步的難點。