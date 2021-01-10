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武漢大學研究：當地曾16.8萬人染疫 比官方數字多3倍

記者羅印冲／即時報導
圖為最早爆發疫情的湖北武漢市民眾，在倒數聲中，迎來2021年。(路透)
圖為最早爆發疫情的湖北武漢市民眾，在倒數聲中，迎來2021年。(路透)

根據武漢大學等研究團隊1月7日在國際醫學期刊《PLOS Neglected Tropical Diseases》上發表英文研究報告，推斷武漢16.8萬人曾感染新型冠狀病毒（COVID-19），是官方公布武漢感染數字5萬340宗的3倍，揭示2/3無症狀感染個案完全沒被包括在官方感染數據内。

而這次研究得出的武漢無症狀感染率，比武漢官方公布基於核酸全民檢測的無症狀感染率高數百倍。

據香港01報導，武漢大學為首的團隊2021年1月7日英文國際醫療期刊發表研究，指團隊在2020年3月6日至5月3日，使用商業膠體金檢測試劑盒，對武漢和中國其他地區63,107名健康人進行新冠病毒檢測。

結果發現來自武漢的 11,086人中新冠病毒抗體陽性的有186 人，比率為1.68％。湖北省不包括武漢的38,171人中冠狀病毒抗體陽性的有226人，比率為0.59％；其他省份的13,850人中驗出53 人陽性，比率為0.38％。

武漢市有1,000萬人口，報告根據1.68％的陽性感染率推算，該市新冠病毒流行期間有16.8萬人感染。

報告另披露，截至2020年5月19日，武漢市據報有50,340例住院的新冠病人，這表明該市需住院的只是是全部感染者的大約1/3，而至少有2/3感染者無症狀。

報導指，武漢市是世界上第一個發現COVID-19的地方，截至2020年5月19日，中國官方通報大陸有78,241例新冠病毒感染病例，其中武漢市有50,340例，佔64.3％。而最新的研究報告則揭露，官方感染數據包括的僅僅是住院的新冠病人。

另據武漢市衛生委員會於2020年6月3日報告，基於5月14日至6月1日武漢市990萬人的核酸檢測（接近全民檢測），無症狀感染率為0.303 / 10,000，大約是33,000人中有一個人無症狀感染。

然而，這次國際醫學期刊發布的研究結果得出的無症狀感染率1.12%（1.68％乘以2/3），是武漢市衛生委核根據酸檢測無症狀感染率的大約369倍。

此次研究採用統計學方法探討性別，年齡，地理區域差異與新冠病毒IgG和IgM抗體血清陽性率的相關性。得出結論：老年人感染率較高，女性被感染的可能性高於男性。武漢市新冠測試陽性率明顯高於湖北省其他地區和中國其他地區，越靠近武漢的省市抗體陽性率較高，表明病毒是從武漢市向周邊地區擴散。

武漢 檢測 中國

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